Auch DER AKTIONÄR bleibt langfristig bullish für Apple und erachtet den Dauerbrenner auf der Empfehlungsliste (+630 Prozent seit März 2016) weiterhin als Basisinvestment, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 19.01.2024)



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.In den USA starte am heutigen Freitag die Vorbestell-Frist für Apples AR-/VR-Headset Vision Pro. Branchenbeobachter würden sich daraus bereits vor dem Verkaufsstart Anfang Februar Hinweise erhoffen, wie die erste große Produktneuheit seit Einführung der Apple Watch bei den Kunden ankomme. Kaufinteressenten hierzulande würden indes noch Geduld brauchen.Seit acht Uhr morgens Ostküstenzeit (14 Uhr deutscher Zeit) nehme Apple Vorbestellungen für die Vision Pro entgegen. Der Bestellprozess unterscheide sich dabei deutlich von anderen Produkten des Konzerns, berichte Bloomberg-Experte Mark Gurman. So müssten Kunden zur Bestimmung der optimalen Passform unter anderem einen Scan ihres Kopfes mittels iPhone oder iPad durchführen sowie gegebenenfalls ihr Brillenrezept hochladen, falls die Computerbrille Gläser mit Sehstärke enthalten solle.Die Auslieferung der vorbestellten Geräte und der Verkaufsstart in den Apple Stores solle dann am 2. Februar erfolgen. Zunächst sollten dabei aber nur Kunden in den USA zum Zug kommen. Kaufinteressenten im Rest der Welt müsse sich weiter gedulden. Dort visiere Apple einen Launch im Laufe des Jahres an.Zwar dürfte Apple auch bei der Vision Pro keine konkreten Details zum Vorbestellvolumen preisgeben. Sollte der Auslieferungstermin für die vorbestellten Geräte jedoch rasch nach hinten wandern, könne das laut Gurman ein Indiz für eine große Nachfrage, ein begrenztes Angebot, oder beides zusammen sein.Dennoch sollten Investoren das langfristige Potenzial der neuen Technologie nicht geringschätzen. Zumal Apple laut Insiderberichten bereits an einem günstigeren und handlicheren Nachfolgemodell arbeiten solle.Die erste Generation der Vision Pro dürfte angesichts des hohen Preises indes vor allem für Profi-Anwender und Entwickler interessant sein. Die zuständigen Apple-Manager Mike Rockwell und Alan Dye hätten in der Vorwoche beispielhaft den Einsatz im medizinischen Bereich, etwa vor und während Operationen, als Anwendungsfall genannt. Auch Techniker oder Mechaniker könnten damit eine "qualitativ hochwertige Ausbildung in eine Art und Weise erhalten, die bislang nicht möglich war", so Rockwell.Dass beliebte Entertainment-Angebote wie Netflix, Youtube oder Spotify zum Verkaufsstart der Vision Pro zunächst keine eigene App bereitstellen würden, sondern auf der Computerbrille allenfalls per Webbrowser abrufbar seien, scheine vor diesem Hintergrund verschmerzbar zu sein.Nachdem die Apple-Aktie - unterstützt von einer bullishen Analystenstudie der Bank of America - am Donnerstag mehr als drei Prozent habe zulegen können, knüpfe sie am Freitag im vorbörslichen US-Handel an die jüngsten Gewinne an. Kurz vor Handelsstart an der Wall Street werde sie rund 0,5 Prozent höher taxiert. Rückenwind liefere dabei auch die Investmentbank Evercore, die Apple vor der Bilanzvorlage am 1. Februar auf die "Technical Outperform" Liste gesetzt habe.