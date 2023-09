Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

163,06 EUR +0,47% (14.09.2023, 14:11)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

174,21 USD -1,19% (13.09.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (14.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Oppenheimer:Die Analysten von Oppenheimer stufen die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) mit dem Anlagevotum "outperform" ein.Laut Oppenheimer sei "Resident Evil Village", das nativ auf Apples iPhone 15 Pro laufe, ein ebenso großer Moment für das iPhone und die Spieleindustrie wie die ursprüngliche Veröffentlichung von "Angry Birds" auf dem iPhone im Jahr 2009.Nach Ansicht des Unternehmens seien alle anderen Ankündigungen am Dienstag - darunter zwei neue Watches, Kamera-Upgrades, ein besseres Display, ein besserer Ultrabreitband-Chip, USB-C-Unterstützung, Action-Button, Satellitenanrufe und -nachrichten - bei weitem nicht so bedeutsam gewesen wie die Tatsache, dass AAA-PC-/Konsolenspiele nun nativ auf dem iPhone 15 Pro/Pro Max laufen könnten. Dies sei der Katalysator, den die Spieleindustrie für neues Wachstum brauche, und dies sei der Katalysator, der Apple-Geräte zu legitimen Spieleplattformen mache, sage Oppenheimer.Kurzfristig sei sich das Unternehmen bewusst, dass die Umstellung bestehender/neuer PC-/Konsolenspiele auf die Unterstützung von Apple Silicon zusätzliche Anstrengungen und Zeit erfordere, aber eine bedeutende Marktverschiebung habe dennoch begonnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: