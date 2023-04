Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unverändert zu kaufen.Apple wolle in zwei Jahren teils aus Konfliktregionen gewonnene Rohstoffe wie Kobalt oder Zinn in vielen Fällen nur aus dem Recycling verwenden. So solle bis 2025 in den vom iPhone-Konzern entwickelten Batterien zu 100 Prozent zurückgewonnenes Kobalt genutzt werden. Die Magnete in den Geräten würden dann zudem vollständig aus Seltenen Erden aus dem Recycling bestehen, wie Apple am Donnerstag mitgeteilt habe.Darüber hinaus sollten von Apple entwickelte Leiterplatten nur aus recyceltem Zinn gelötet und mit recyceltem Gold beschichtet werden, habe es geheißen.Die Ankündigung sei ein großer Schritt zu dem vor einigen Jahren ausgerufenen Ziel, bei der Produktion neuer Geräte irgendwann nur noch Recycling-Material einzusetzen. In großem Stil setze Apple bereits etwa recyceltes Aluminium ein.Bei Rohstoffen wie Gold, Zinn oder Kobalt stehe die gesamte Elektronikindustrie oft in der Kritik, weil die Metalle häufig unter riskanten und menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut würden. Apple habe in den vergangenen Jahren Kontrollen in der Lieferkette eingesetzt, um die Herkunft der Materialien zu überwachen.Zugleich sei der Einsatz dieser Rohstoffe aus dem Recycling ausgebaut worden. So habe Apple zufolge im vergangenen Jahr bereits ein Viertel des Kobalts in Apple-Produkten aus recyceltem Material gestammt, nach 13 Prozent 2021. Bei den Seltenen Erden sei der Recycling-Anteil binnen eines Jahres von 45 Prozent auf 73 Prozent gestiegen. Beim Metall Zinn seien es im vergangenen Jahr 38 Prozent gewesen.Die Aktie von Apple sei am heutigen Donnerstag der Top-Gewinner des Tages im Dow Jones . Das Papier präsentiere sich bereits seit Wochen extrem stark."Der Aktionär" bleibt ganz klar zuversichtlich und bekräftigt seine Kaufempfehlung für die Aktie, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zu Apple Inc. (Analyse vom 13.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: