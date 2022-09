Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ein Basisinvestment.Viele Kunden und Anleger nähmen an, dass Apple sein Anti-Tracking-Feature (ATT) nur zum Zwecke des Datenschutzes eingeführt habe. Diese Annahme sei nur zum Teil korrekt - tatsächlich verfolge Apple mit diesem Schritt auch wirtschaftliche Interessen und wolle zu einem Big Player im Bereich Online-Werbung aufsteigen.Und so komme eine Studie der Analyse-Plattform Appsumer zum Schluss, dass Apple in den vergangenen Monaten Marktanteile im Werbegeschäft hinzugewonnen habe.Die Adoptionsrate der Werbetreibenden im App Store von Apple sei im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um fast vier Prozentpunkte gestiegen - bei Facebook und Google sei diese dagegen um jeweils drei und zwei Prozentpunkte zurückgegangen.In Bezug auf die Gesamtausgaben der App-Entwickler für Online-Werbung, auch "Share of Wallet" genannt, bleibe Google mit 34 Prozent an der Spitze. Facebook (Meta) liege mit 28 Prozent an zweiter Stelle, gefolgt von Apple mit 15 Prozent.Interessenterweise habe Appsumer festgestellt, dass die neuen Anti-Tracking-Regeln, "die für das breitere Netzwerk gelten, für Apple nicht in gleicher Weise existieren". Apple habe sich mit ATT "einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen Werbe-Kanälen auf iOS" verschafft, würden die Experten von Appsumer schlussfolgern.Die Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zu Apple. (Analyse vom 06.09.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.