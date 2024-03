Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

159,10 EUR +0,42% (18.03.2024, 08:47)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

172,62 USD -0,22% (15.03.2024, 21:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Den iPhone-Konzern könnten Aussagen des Chefs Tim Cook vor einigen Jahren rund eine halbe Milliarde Dollar kosten. Wie Gerichtsunterlagen vom Wochenende darlegen würden, wolle Apple damit eine laufende Sammelklage beilegen. Anfang November 2018 habe sich Cook in einer Telefonkonferenz im Zuge der Quartalszahlenvorlage relativ positiv zum China-Geschäft geäußert. Nur zwei Monate später sei jedoch die Umsatzprognose mit Hinweis auf eine Abschwächung des China-Geschäfts gekappt worden. Die Aktie habe mit Verlusten reagiert, Anleger seien vor Gericht gezogen.Mit dem angekündigten Vergleich betone Apple weiterhin, dass man davon überzeugt sei, nicht irgendwelche Gesetze verletzt oder Anleger in die Irre geführt zu haben. Da eine Fortsetzung des Rechtsstreits jedoch langwierig, Aufwendig und teuer sei, wolle man hiermit die Angelegenheit vom Tisch räumen. Ein Richtiger müsse nun noch die Freigabe für die Einigung erteilen.Dass die laufende Sammelklage nun bald vom Tisch sein werde, sei sicher positiv zu werten. Der Apple-Aktie dürfte dies dennoch wenige Auftrag verleihen. Sie sei nach wie vor derzeit klar angeschlagen. Nach wie vor würden Probleme in China dem US-Konzern zu schaffen machen. Langfristig bleibe Apple dennoch eine Cash-Cow und sollte die Anleger bald wieder mit höheren Kursen verwöhnen. Aus charttechnischer Sicht wäre zunächst der Sprung über die 180-USD-Marke und anschließend über die 200-Tage-Linie ein wichtiges Signal, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.03.2024)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link