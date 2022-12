- Nach Ansicht der Analysten von Wedbush habe die chinesische Covid-Politik der Lieferkette von Apple bisher einen schweren Schlag versetzt, und im November habe sich schließlich die Schwäche der konzentrierten Produktion im Reich der Mitte gezeigt. Die iPhone-Auslieferungen dürften im vierten Quartal etwa 70 bis 75 Millionen Stück erreichen, fast 10 Millionen weniger als vor den Unruhen in Zhengzhou prognostiziert. Besonders betroffen seien natürlich die neuesten Modelle iPhone 14 Pro und Pro Max. Obwohl die chinesische Regierung bereits einige der Beschränkungen aufgehoben habe, werde eine wichtige Fabrik ihren Betrieb mit einer Auslastung von 30 bis 40% wahrscheinlich erst nächsten Monat aufnehmen. Ein leitender Angestellter von Foxconn habe angegeben, dass Hunderte von Arbeitern mobilisiert worden seien, um sofort Komponenten und Maschinen in eine 1.000 Kilometer entfernte Fabrik in Shenhzen zu transportieren, um einen Teil der Produktionslücke zu "überbrücken".



Als mögliche Standorte für neue Apple-Produktfabriken würden vor allem Indien und Vietnam in Betracht gezogen. Taiwan, das unter normalen Bedingungen eine mögliche Wahl sein könnte, werde das Unternehmen wahrscheinlich vermeiden. Die derzeitigen Spannungen zwischen Washington und Peking würden jedoch schwierige geopolitische Risiken bergen. Apples langfristiges Ziel sei es, mehr als 40% seiner iPhones in Indien zu produzieren, während der Anteil heute nur im einstelligen Bereich liege, so TF International Securities, das die Lieferkette verfolge. Vietnam wiederum würde in die Produktion von anderen Geräten wie MacBooks, AirPods und Smartwatches einfließen. Laut den vom "WSJ" zitierten Analysten und Personen, die mit der Lieferkette von Apple in Verbindung stünden, fühle sich das Unternehmen nicht mehr wohl mit einem starken Produktionszentrum in China, das nicht mehr als stabiles und vorhersehbares Geschäftsumfeld für ausländische Unternehmen gelte.



Die Geschäftsbeziehungen zwischen Apple und China bestünden jedoch seit Jahrzehnten, und es sei kaum zu erwarten, dass die Verlagerung der Produktion reibungslos verlaufen werde. Apple wolle nach wie vor jedes Jahr neue Gerätemodelle auf den Markt bringen, sodass die Verlagerung der Produktion ein bisschen wie die Wartung eines fliegenden Flugzeugs sei. Der ehemalige Foxconn-Direktor Dan Panzica habe darauf hingewiesen, dass Vietnams Produktionskapazitäten zwar wachsen würden, die Region aber immer noch unter einem Arbeitskräftemangel leide, der zum Teil auf die im Vergleich zu China kleinere Bevölkerung zurückzuführen sei. Die Standorte von Apples Fabriken in Vietnam würden eine mit dem Werk in Zhengzhou vergleichbare Größe praktisch ausschließen, was die Lieferkette erschwere. In Indien wiederum gebe es keine vorhersehbare Regierungspolitik für den Umgang mit ausländischen Unternehmen, und Apple befürchte, von den lokalen Behörden zur Verantwortung gezogen zu werden. Das Unternehmen stehe vor der gewaltigen Herausforderung, eine neue "iPhone City" aus kleineren Satellitenfabriken zu errichten, die durch eine neue Logistik- und Lieferkette miteinander verbunden seien.



Apple (AAPL.US) im D1-Chart: Die Aktie des Unternehmens schwächle und befinde sich immer noch unter dem SMA200. Aus Sicht der technischen Analyse sei zu erkennen, dass sich die beiden gleitenden Durchschnitte - SMA200 und SMA100 - einem Schnittpunkt nähern würden, der als "Death Cross" bekannt sei, was eine weitere Verschlechterung der Anlegerstimmung ankündigen könnte. (Quelle: xStation 5)



