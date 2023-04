Wien (www.aktiencheck.de) - Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) (+3,4%) plant die Verlagerung der MacBook-Produktion von China nach Thailand, zumal man die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China mit Sorge betrachtet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Das US-amerikanische Pharmaunternehmen Sarepta Therapeutics (ISIN: US8036071004, WKN: A1J1BH, Ticker-Symbol: AB3A, NASDAQ-Symbol: SRPT) (-9,4%) habe unter einem Bericht gelitten, wonach die US-Gesundheitsbehörde FDA den Zulassungsantrag für eine Gentherapie verweigern würde.



Die Technologie-Investmentgesellschaft SoftBank (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) verkaufe seine verbliebene Beteiligung an Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) fast zur Gänze, was die Aktien des E-Commerce Unternehmens an der Börse in Hong Kong zwischenzeitlich unter Druck (-5%) gebracht habe. Aktuell notiere Alibaba wieder geringfügig im Plus. (14.04.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Apple



