XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

175,44 EUR +1,57% (20.07.2023 15:47)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

196,11 USD +0,52% (20.07.2023, 15:47)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (20.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse der Citigroup:Atif Malik, Analyst der Citigroup, hält an seinem "buy"-Rating für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) mit einem Kursziel von 240 US-Dollar festBloomberg habe berichtet, dass das Unternehmen an einem eigenen Framework zur Erstellung großer Sprachmodelle namens "Ajax" arbeite, das OpenAI herausfordern könnte, und außerdem intern einen Chatbot-Dienst namens "Apple GPT" entwickelt habe. Der Analyst glaube, dass Apple darauf abziele, mit den Trends der künstlichen Intelligenz sowohl bei der Infrastruktur als auch bei den Anwendungen gleichzuziehen. Er gehe davon aus, dass die kommenden Apple-Geräte die KI-Verarbeitungsfähigkeiten ihrer Vorgänger weiter ausbauen würden, wobei fortschrittliche Siri und generative KI-basierte App-Tools in der ersten Hälfte des Jahres 2024 folgen würden.Atif Malik, Analyst der Citigroup, stuft die Apple-Aktie unverändert mit dem Votum "buy" ein. (Analyse vom 20.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:174,80 EUR +0,39% (20.07.2023, 16:01)