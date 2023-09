Aktien der Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) nach wie vor zu kaufen.Berichten zufolge arbeite Apple an einem MacBook, das billiger als das MacBook Air sein solle. Mit diesem Schritt wolle Apple mit dem Google Chromebook von Google konkurrieren, vor allem im Bildungsbereich, in welchem die Verbraucher kein großes Budget hätten. Auch charttechnisch habe sich die Aktien von den enttäuschenden Q3-Zahlen wieder erholen können.Einem Bericht von Digitimes zufolge könnte diese kostengünstige MacBook-Serie bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 auf den Markt kommen. Die Kostensenkung werde durch die Verwendung von billigeren Materialien für das Metallgehäuse und günstigeren mechanischen Komponenten erreicht.Sollte Apple tatsächlich ein "Low-Cost"-Macbook auf den Markt bringen, wären die Verbraucher wahrscheinlich auch bereit, etwas mehr zu bezahlen als für ein Chromebook. Die Gründe dafür seien zum einen, dass viele Menschen bereits ein iPhone besitzen würden und dank der Cross-Device-Integration beispielsweise alles, was sie auf dem iPhone sähen, mit einem Klick auch auf dem Macbook sehen könnten, und zum anderen, dass Apple-Geräte nach wie vor ein Statussymbol seien.Auch charttechnisch habe sich die Aktie wieder gefangen, nachdem sie infolge der Q3-Zahlen bis zu 10 Prozent verloren habe und zusätzlich unter die Unterstützung bei 177 Dollar gefallen sei. Seitdem habe die Aktie den Widerstand bei 177 Dollar durchbrechen können und stehe aktuell bei einem Kurs von 189,46 Dollar, was rund ein Prozent von dem Niveau vor den Q3-Zahlen entfernt sei.Die Kaufempfehlung gilt weiterhin, so Philipp Schleu von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 05.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.