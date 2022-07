Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

158,30 EUR +2,49% (29.07.2022, 10:21)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

158,08 EUR +2,60% (29.07.2022, 10:06)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

157,35 USD +0,36% (28.07.2022, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieriesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Konzern habe am Dienstagabend gute Zahlen für das abgelaufene dritte Geschäftsquartal (bis Ende Juni) vorgelegt und damit sowohl die eigenen Erwartungen als auch die der Wall Street übertroffen. Der befürchte Nachfrageeinbruch bei den iPhone-Verkäufen sei demnach ausgeblieben. Auch im Wirtschaftsabschwung wolle Apple weiter wachsen.Trotz anhaltender Lieferkettenprobleme, der steigenden Inflation und einem allgemein rückläufigen Smartphone-Markt sei das iPhone-Geschäft von Apple im abgelaufenen Quartal weiter gewachsen. Bei Mac-Computern und den iPad-Tablets habe es unterdessen Rückgänge gegeben, die laut Apple aber fast ausschließlich auf Logistik-Engpässe im Zusammenhang mit Corona-Lockdowns zurückgegangen seien. Die Nachfrage nach den Geräten sei dagegen weiterhin stark, habe CEO Tim Cook betont. Fast jeder zweite Mac-Käufer habe zum ersten Mal einen der Apple-Computer gekauft. Beim iPad sei es sogar mehr als die Hälfte gewesen. Nur bei sogenannten Wearables wie den Airpods-Ohrhörern und der Computer-Uhr Apple Watch vermute Apple auch die Abschwächung der Wirtschaft als einen Bremsfaktor.Cook habe eingeräumt, "die Inflation in der Kostenstruktur zu spüren". Neueinstellungen sollten laut dem CEO daher "gezielter" vorgenommen werden. Insgesamt habe man aber besser abgeschnitten als vom Konzern selbst erwartet. Die Bauteile-Engpässe v.a. bei Chips seien zurückgegangen. Apple glaube daran, während Phasen des Wirtschaftsabschwungs zu investieren, habe er gesagt und ausdrücklich weitere Firmenzukäufe nicht ausgeschlossen.Auf einen konkreten Ausblick für das laufende September-Quartal habe der Tech-Riese verzichtet. Finanzchef Luca Maestri habe von einem "herausfordernden operativen Umfeld" gesprochen, halte aber trotzdem ein stärkeres Umsatzwachstum für möglich.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.