Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (01.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der weltweite Smartphone-Markt werde im laufenden Jahr wohl noch stärker schrumpfen als bislang erwartet. Zu diesem Ergebnis komme die Analysefirma IDC, die ihre Prognose nun entsprechend nach unten korrigiert habe. Insbesondere bei Apple dürfte man diese Entwicklung jedoch gelassen entgegenblicken, denn das iPhone trotze dem Trend.Die Marktforscher würden für das laufende Jahr 2023 nun mit einem Rückgang der globalen Smartphone-Verkäufe um 3,2 Prozent auf 1,17 Milliarden Geräte rechnen. In ihrer bisherigen Prognose aus dem Februar hätten sie lediglich einen Rückgang um 1,1 Prozent vorhergesagt. Als Gründe für die fortwährende Flaute nenne das Unternehmen unter anderem weiterhin schwache Konjunktur-Aussichten und die anhaltend hohe Inflation."Die Verbrauchernachfrage erholt sich in allen Regionen, einschließlich China, viel langsamer als erwartet", so Forschungsdirektorin, Nabila Popal. Wenn 2022 ein Jahr des Überangebots gewesen sei, sei 2023 nun ein Jahr der Vorsicht.Im ersten Quartal dieses Jahres sei der globale Smartphone-Absatz im Jahresvergleich um 14,6 Prozent gefallen. Insbesondere Apple habe sich jedoch erneut gegen den schwachen Branchentrend gestemmt und lediglich 2,3 Prozent verloren. Die fünf größten Rivalen, einschließlich dem globalen Marktführer Samsung ( ISIN US7960502018 WKN 881823 ), hätten indes noch deutlich größere Einbußen verzeichnet.Dadurch habe Apple den Marktanteil sogar steigern können - von 18,0 Prozent im ersten Quartal 2022 auf nun 20,5 Prozent. Der iPhone-Konzern sei damit bis auf zwei Prozentpunkte auf den Erstplatzieren Samsung herangerückt.Auch im jüngsten Zahlenwerk von Apple habe sich die relative Stärke im schwächelnden Smartphone-Markt gespiegelt: Die iPhone-Erlöse seien zwischen Januar und März um 1,5 Prozent auf 55,3 Milliarden Dollar gestiegen und hätten damit auch die Analysten überrascht, die mit einem Rückgang gerechnet hätten.Für das Jahr 2024 würden die Marktforscher dann auch dem gesamten Smartphone-Markt wieder eine Erholung um sechs Prozent zutrauen. Die entsprechende Prognose sei nun bestätigt worden.Der Apple-Aktie liefere das am Donnerstag zunächst keine nennenswerten Impulse. Rund eine Stunde nach Handelsstart an der Wall Street notiere sie rund 0,4 Prozent höher bei 177,85 Dollar. Das Allzeithoch bei 182,94 Dollar sei aber weiterhin in Schlagdistanz.Anleger bringen sich jetzt für den nahenden Ausbruch in Stellung, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.