Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

124,24 EUR +0,03% (27.12.2022, 12:50)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

124,08 EUR +0,42% (27.12.2022, 12:37)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

131,86 USD -0,28% (23.12.2022, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (27.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie notiere nur noch knapp vor ihrem 52-Wochen-Tief. Die Sorgen der Anleger seien angesichts der anhaltenden iPhone-Probleme in China nachvollziehbar. Doch damit nicht genug: Mit der Apple Watch bekomme nun ein weiterer Verkaufsschlager Probleme. Es drohe nichts Geringeres als ein Verkaufsverbot.Denn vor den Feiertagen sei eine Entscheidung der Internationalen Handelskommission (ITC) ergangen, welches eine Patentverletzung von Apple beanstandet habe. Genauer habe die US-Behörde vergangenen Donnerstag festgestellt, dass einige EKG-Funktionen der Apple Watch Patente des Medizingeräteherstellers Alivecor verletzen würden.Theoretisch könnte die ITC auf Grundlage des Urteils nun ein Import-Verbot der Patent-verletzenden Watch-Versionen in den USA verhängen. Die Behörde habe das Verbot aber "on hold" gesetzt, um Apple die Möglichkeit zu geben, sämtliche Rechtsmittel einzulegen.Dass Apple mit einem Einspruch gegen die ITC Erfolg haben dürfte, zeige eine Entscheidung des US-Patentamts, welches die EKG-Funktionen für Mobilgeräte von Alivecor Anfang Dezember als nicht patentierbar eingestuft habe.Die Apple-Aktie dürfte die aktuelle ITC-Entscheidung nur leicht belasten. Angesichts der bereits bestehenden Probleme sorge sie allerdings für anhaltenden Gegenwind. Für 2023 bleibt DER AKTIONÄR allerdings für die Apple-Aktie positiv gestimmt, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 27.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link