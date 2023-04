Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Konzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Das Bundeskartellamt wolle nach anderen Tech-Giganten nun auch Apple unter eine verschärfte Wettbewerbsaufsicht stellen. Die Behörde habe Apple am Mittwoch als ein Unternehmen mit "überragender marktübergreifender Bedeutung für den Wettbewerb" eingestuft. Es gehe dabei nicht nur um den App Store.Kartellamtspräsident Andreas Mundt habe betont, die "wirtschaftliche Machtposition" von Apple eröffne dem Konzern "vom Wettbewerb nicht hinreichend kontrollierte Verhaltensspielräume". Er habe dabei unter anderem auf das wirtschaftliche Ökosystem rund um das iPhone verwiesen.Apple verfüge "über marktbeherrschende, mindestens jedoch marktstarke Stellungen auf allen vertikal verbundenen Stufen ausgehend von Smartphones, Tablets und Smartwatches über die eigenen Betriebssysteme bis hin zum Apple App Store", habe das Kartellamt argumentiert.Apple habe gekontert: "Die Einordnung des Bundeskartellamts stellt den harten Wettbewerb, dem Apple in Deutschland ausgesetzt ist, falsch dar." Die Einschätzung der Behörde vernachlässige auch den Wert eines Geschäftsmodells, das die Privatsphäre und Sicherheit der Nutzer in den Mittelpunkt stelle.Apple werde weiter mit dem Bundeskartellamt zusammenarbeiten, "um die Bedenken zu verstehen". Gegen die Entscheidung bezüglich der verschärften Wettbewerbsaufsicht wolle der Tech-Riese aber Berufung einlegen.Die Google-Mutter Alphabet sei im Januar 2022 als ein solches Unternehmen eingestuft worden, der Facebook-Konzern Meta sei im Mai und Amazon im Juli gefolgt. Genauso wie Apple wolle der weltgrößte Online-Händler das nicht akzeptieren - die Beschwerde liege beim Bundesgerichtshof. Zu Microsoft sei eine Prüfung eingeleitet worden.Wettbewerbsrechtliche Fragen würden bei Konzernen dieser Größenordnung nicht ausbleiben. Auch Apple sei vor allem mit der vermeintlich marktbeherrschenden Stellung des App Stores immer wieder bei Behörden und Wettbewerbern angeeckt, diverse Verfahren dazu würden laufen. Grundsätzliche Gefahren für das wachstumsstarke Service-Geschäft sähen Experten deshalb aber nicht - wenngleich Apple hier und da wohl Zugeständnisse machen werden müsse.Die Apple-Aktie hat unterdessen wieder das Allzeithoch von Anfang 2022 ins Visier genommen und bleibt für den AKTIONÄR ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 05.04.2023)