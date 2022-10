Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (21.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die chinesische Regierung halte an ihrer Zero-Covid-Politik fest und schrecke bei lokalen Ausbrüchen nicht vor harten Maßnahmen wie flächendeckenden Lockdowns zurück. Aktuell betroffen sei die Region Zhengzhou, wo Apple-Zulieferer FOXCONN die größte iPhone-Fabrik in Zentralchina betreibe. Das wecke böse Erinnerungen an die erste Jahreshälfte.Laut Medienberichten hätten die Behörden in der Metropole Zhengzhou die Corona-Maßnahmen zuletzt verschärft, nachdem dort seit 8. Oktober 196 Neuinfektionen verzeichnet worden seien. Rund 1 Mio. Einwohner des Stadtteils Zhongyuan dürften das Haus aktuell nur verlassen, um sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Alle Unternehmen des Bezirks, die nicht überlebenswichtig seien, würden auf Anordnung der Regierung bis auf Weiteres geschlossen bleiben.Auch in den übrigen Stadtteilen würden erhöhte Sicherheitsvorkehrungen greifen. Davon sei laut den Berichten auch das dortige FOXCONN-Werk betroffen, wo rund 300.000 Beschäftigte u.a. die iPhone-14-Serie von Apple fertigen würden.Nach Bloomberg-Informationen seien die Kantinen auf dem FOXCONN-Campus geschlossen und die Beschäftigten angewiesen worden, ihre Mahlzeiten in ihren Unterkünften einzunehmen. Zudem sei nun das Tragen einer sichereren N95-Maske Pflicht.Zudem berichte die Nachrichtenagentur unter Berufung auf Informationen der South China Morning Post, dass bestimmte Zugänge zum FOXCONN-Gelände geschlossen worden seien. Mitarbeiter, die nicht auf dem Campus wohnen würden, dürften demnach nur noch auf festgelegten Routen zur Fabrik pendeln.Zudem könnten sich die Konjunkturaussichten in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt weiter eintrüben, falls dort erneut großflächige Lockdowns das private und wirtschaftliche Leben lahmlegen würden. Für Apple sei China nicht nur Fertigungsstandort, sondern auch einer der wichtigsten Absatzmärkte.Bislang sehe es - allen Befürchtungen zum Trotz - so aus, als würde sich das iPhone 14 gut verkaufen. Insbesondere die Nachfrage nach den teureren Pro-Modellen habe angezogen, was Analysten im Vorfeld der Quartalszahlen am 27. Oktober überwiegend zuversichtlich stimme. Spannend werde dabei, wie Apple selbst die Nachfragesituation und die Zukunftsaussichten einschätze. "Der Aktionär" sehe den Tech-Riesen aber operativ und finanziell gut gerüstet und bleibe bei der langfristigen Kaufempfehlung für die Apple-Aktie, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.10.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.