Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin zu kaufen.Tech-Riese Apple baue das Engagement im Finanzbereich aus und biete Nutzern in den USA künftig über Apple Card ein digitales Sparkonto an. Der Clou dabei: Mit einer jährlichen Guthabenverzinsung von 4,15 Prozent verspreche Apple dabei ein Vielfaches dessen, was traditionelle Banken ihren Kunden derzeit anbieten würden.Weil der Zinssatz auch für hiesige Verhältnisse verlockend klingt, sei gleich vorweggesagt: Das digitale Sparkonto von Apple richtet sich zunächst nur an Nutzerinnen und Nutzer in den USA, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Voraussetzung sei dort ansonsten lediglich die digitale Kreditkarte Apple Card, alles Weitere könne dann in der Wallet App konfiguriert werden. Dort könnten die Nutzer von Apple Pay beziehungsweise der Apple Card einstellen, dass Gutschriften aus dem Cashback-Programm Daily Cash automatisch auf das neue Sparkonto fließen würden. Zudem könnten bis zu 250.000 Dollar per Überweisung von extern auf das Konto eingezahlt werden.Apple kooperiere dabei - wie bereits bei der Apple Card - mit der US-Großbank Goldman Sachs und locke mit einem überdurchschnittlich hohen Zinssatz. Satte 4,15 Prozent Zinsen verspreche der Tech-Riese - und damit mehr als das Zehnfache dessen, was traditionelle Banken in den USA ihren Kunden derzeit bieten würden. Nach Daten der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) habe der durchschnittliche Guthabenzinssatz für Sparkonten in den USA im März bei 0,37 Prozent gelegen. Selbst Goldman Sachs biete über die Digitalbank "Marcus" nur 3,9 Prozent Zinsen aufs Sparkonto.Im Kampf um Kunden und ihre Kapital würden einige US-Banken teils noch höhere Zinsen als Apple bieten. Das Angebot des Tech-Riesen steche aber dennoch heraus - und biete einen weiteren Vorteil gegenüber der Konkurrenz: Die Wallet App sei auf jedem iPhone vorinstalliert und das Sparkonto lasse sich ohne großen Papierkram mit wenigen Klicks eröffnen. Bequemer gehe es kaum.Unterdessen bleibt die Apple-Aktie auch für Anleger eine sichere Bank - die Kaufempfehlung des "Aktionär" gilt weiterhin, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.