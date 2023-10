Wien (www.aktiencheck.de) - Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) (+0,73%) hat gestern ein neues Softwareupdate für sein IOS 17-Betriebssystem veröffentlicht, um das Überhitzungsproblem des neuen iPhone 15 zu lösen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Nutzer des Flaggschiffprodukts würden über Akkuprobleme und Überhitzung klagen. Apple habe außerdem auf erhöhte Hintergrundaktivitäten nach dem Aufsetzen des Handys verwiesen, was dazu führe, dass sich das Gerät wärmer anfühlen könne.



Infineon Technologies (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) (+3,94%) habe gestern bekanntgegeben, dass sie das Schweizer Start-up 3db Access gekauft hätten. Das in Zürich ansässige Unternehmen sei ein Pionier im Bereich der gesicherten Ultrabreitband-Technologie (UWB) mit geringem Stromverbrauch und bereits heute ein bevorzugter IP-Anbieter für große Automobilmarken. Mit der Übernahme stärke Infineon sein Portfolio für sicheren Smart Access, präzise Lokalisierung und verbesserte Sensorik. (05.10.2023/ac/a/m)

