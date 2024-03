Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

159,28 EUR -2,14% (21.03.2024, 16:31)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

172,775 USD -3,30% (21.03.2024, 16:17)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (21.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Apple verliert 3% inmitten der Kartellrechtsklage des US-Justizministeriums - AktiennewsDie Nachricht über die Ermittlungen des US-Justizministeriums gegen Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) führte dazu, dass die Aktie des Giganten heute fast 3% verlor und zu den schwächsten "Large Caps" in den USA gehört, so die Experten von XTB.Die Analysten von Wedbush Securities hätten darauf hingewiesen, dass das Unternehmen wahrscheinlich mit einem noch nie dagewesenen Verfahren der Aufsichtsbehörde konfrontiert werde. Medienberichten zufolge könnte das Justizministerium das Unternehmen noch heute verklagen. Es sei unklar, welchen Betrag die Anwälte fordern würden.• Die Analysten von Wedbush hätten angedeutet, dass sie zwar vorerst keine Änderungen am Geschäftsmodell erwarten würden, aber glauben würden, dass Apple letztendlich einen Weg finden müsse, den Fall beizulegen.• Es sei wahrscheinlich, dass der iPhone-Hersteller eine saftige Geldstrafe zahlen und schließlich einen Kompromiss über die künftige Struktur des App Store finden müsse, was die margenstarken Service-Einnahmen schmälern könnte.Die Aktien des bis vor kurzem größten Unternehmens in den USA würden in einer potenziell rückläufigen Flaggenformation gehandelt, die durch einen Rückgang unter 169 USD je Aktie bestätigt werden könnte. Die Abwertung gegenüber dem SMA200 betrage inzwischen fast 7% und deute auf eine schwache Stimmung in Bezug auf die Bewertung des Silicon Valley-Riesen hin. Nach Berichten über sinkende iPhone-Verkäufe in China sollte CEO Tim Cook eine Reise in das Land unternehmen. Es sei unklar, wie und ob es Apple gelingen werde, die ungünstige Dynamik umzukehren, trotz des immer noch sehr starken Kerngeschäfts. (News vom 21.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link