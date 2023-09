Die QUALCOMM-Aktie stehe derweil nicht auf der Empfehlungsliste. Unter den US-Chipherstellern setze DER AKTIONÄR derzeit auf Broadcom, Intel, NIVIDIA oder Texas Instruments. (Analyse vom 11.09.2023)



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Eigentlich habe Apple bereits ab 2024 die ersten iPhones mit selbstentwickelten 5G-Chips ausstatten wollen. Das iPhone 15, das voraussichtlich am morgigen Dienstag vorgestellt werde, wäre damit das letzte Modell mit Funkmodems des bisherigen Zulieferers QUALCOMM gewesen.Wie der US-Chiphersteller am Montag mitgeteilt habe, sei der Zulieferervertag mit Apple um weitere drei Jahre verlängert worden. Konkret bedeute das, dass auch die iPhone-Modelle der Jahre 2024, 2025 und 2026 noch mit den 5G-Chips des Typs Snapdragon aus dem Hause QUALCOMM ausgestattet werden könnten.Die Kooperation zwischen den beiden Konzernen wäre eigentlich zum Jahresende ausgelaufen, da Apple in den iPhones ab 2024 selbstentwickelte Chips habe verwenden wollen. Zu diesem Zweck habe man bereits 2019 die Smartphone-Chip-Sparte von Intel übernommen. Dennoch komme der Tech-Gigant bei dem Vorhaben offenbar nicht so zügig voran wie erwartet. Analysten hätten in der Vergangenheit aber bereits angemerkt, dass es wegen der hohen Komplexität der Chips wohl kein Leichtes werde, sich von QUALCOMM zu lösen.Für den kalifornischen Chip-Spezialisten sei die Vertragsverlängerung indes eine gute Nachricht. Nach Bloomberg-Informationen sei Apple der größte Kunde von QUALCOMM. Gut ein Viertel des Konzernumsatzes sollten Verkäufe an den iPhone-Konzern im vergangenen Jahr ausgemacht haben.Insbesondere die Investoren von QUALCOMM hätten entsprechend erleichtert auf die Meldung reagiert. Die Aktie sei im vorbörslichen US-Handel um bis zu acht Prozent nach oben geschossen und starte rund fünf Prozent höher in den Handel an der Wall Street.Allerdings bleibe der Abschied von Apple als Großkunden besiegelt. Der Tech-Riese dürfte weiterhin an eigenen 5G-Chips forschen und diese sukzessive auch in künftige iPhone-Generationen verbauen. QUALCOMM selbst rechne damit, im Jahr 2026 nur noch rund ein Fünftel aller Modems für das iPhone zu liefern. Auch für eine Anpassung der Prognose habe das Management des Chip-Herstellers offenbar keine Veranlassung gesehen.Die Apple-Aktie starte am Montag rund 1,1 Prozent höher in den New Yorker Handel und hole damit einen Teil der Verluste aus der Vorwoche auf. Weitere Impulse könnte das Produktevent am morgigen Dienstag liefern. DER AKTIONÄR bestätige die Kaufempfehlung.