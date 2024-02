Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

175,22 EUR +0,11% (12.02.2024, 14:30)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

188,85 USD +0,28% (09.02.2024, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (12.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Evercore ISI:Amit Daryanani, Analyst von Evercore ISI, stuft die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin mit "outperform" ein.Obwohl Apple noch nichts Definitives zu seiner KI-Strategie bekannt gegeben habe, sei der Evercore ISI-Analyst, Amit Daryanani, der Meinung, dass das Unternehmen "ein unterschätzter KI-Nutznießer" sei, der von der Integration großer Sprachmodelle (LLMs) in seine Kerntechnologie erheblich profitieren könnte.Siri sei der Hauptkandidat für ein LLM-gesteuertes Upgrade, da das Produkt derzeit keine ausreichende Funktionalität aufweise und ein wirklich fähiger und zuverlässiger virtueller Assistent ein "Game Changer" wäre, so der Analyst, der auch glaube, dass ein LLM-verbessertes iOS den iPhone-Nutzern eine bedeutende Funktionalität hinzufügen könne.Der Analyst sei der Meinung, dass Apple am besten positioniert sei, um die KI-Inferenz über das iPhone auf den Markt zu bringen, und behaupte, dass diese Gelegenheit, wenn sie richtig ausgeführt werde, zu kürzeren Austauschzyklen, zusätzlichen Preismöglichkeiten und einem stärkeren Graben um das Unternehmen führen könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: