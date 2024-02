Zumindest ein Fahrer, der angeblich dabei erwischt und verhaftet worden sei, habe mittlerweile gegenüber dem Tech-Portal qz.com eingeräumt, dass es sich bei der Aktion um einen "Sketch" gehandelt habe. Daher sei fraglich, ob und inwieweit es sich bei den anderen Videos ebenfalls um gespielte Vorfälle bzw. Social-Media-Stunts handele. Unnötig gefährlich sei es allerdings so oder so.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) und Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) würden die Herzen vieler Tech-Fans höherschlagen lassen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Aber nicht alle Apple-Produkte würden sich zur Verwendung bei der Fahrt in Teslas eigenen - auch wenn die teils schon autonom fahren könnten. Das sollte eigentlich der gesunde Menschenverstand sagen, doch die US-Regierung habe es aus gegebenem Anlass nun trotzdem noch einmal wiederholt.Apples AR-/VR-Headset Vision Pro sei in den USA erst seit wenigen Tagen erhältlich und sorge trotzdem schon für Ärger. Denn im Internet würden bereits Videos von Tesla-Fahrern kursieren, die mit der neuen Computerbrille von Apple auf der Nase am Steuer sitzen und augenscheinlich dem Fahrassistenzsystem Autopilot das Fahren überlassen würden.Das wiederum habe das US-Verkehrsministerium mit einer eindringlichen Warnung auf den Plan gerufen. "Erinnerung - ALLE heute verfügbaren fortgeschrittenen Fahrassistenz-Systeme erfordern, dass der Fahrer jederzeit die Kontrolle behält", habe Verkehrsminister Pete Buttigieg am Montag bei X (ehemals Twitter) zu einem Video geschrieben, das den Fahrer eines Tesla Cybertrucks mit Vision Pro zeige.Teslas Fahrassistenz-System Autopilot könne derweil u.a. Tempo, Spur und Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug halten. Tesla selbst betone, dass diese Systeme die Wagen trotzdem nicht zu selbstfahrenden Autos machen würden. Dennoch habe es immer wieder Fälle gegeben, in denen sich Fahrer zu sehr auf die Technik verlassen hätten.