Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

157,00 EUR -0,34% (08.05.2023, 12:20)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

157,12 EUR -0,49% (08.05.2023, 12:05)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

173,57 USD +4,69% (05.05.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (08.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker Börsenbriefs" nimmt in einer aktuellen Ausgabe die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple habe Quartalszahlen vorgelegt: Der Umsatz sei um 3% gegenüber dem Vergleichsquartal im Vorjahr auf 95 Mrd. USD gefallen, habe damit jedoch um 2% über den Erwartungen der Analysten gelegen. Der Gewinn sei bei 1,52 USD/Aktie wie im Vorjahr geblieben, habe damit aber um 6% über den Analystenerwartungen gelegen. Die Gewinnmarge sei leicht auf 44,3% angestiegen.Im Schlussquartal des Jahres 2022 sei die Chipknappheit in aller Munde gewesen und Apple habe im Weihnachtsgeschäft nicht so viele iPhones verkauft, wie es hätte verkaufen können. Im Q1 sei die Chipknappheit verschwunden, somit sei ein starkes Quartal erwartet worden. Derzeit registriere Apple weltweit 2 Mrd. aktive Apple-Geräte.Die Unternehmensprognose für den weiteren Jahresverlauf sei gewohnt konservativ: Der Umsatz werde im laufenden Jahr um 4% ansteigen, als Gewinnmarge würden 44-44,5% avisiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: