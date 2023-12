Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (20.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Nach einem verlorenen Patentverfahren habe Apple angekündigt, den Verkauf seiner neuen Smartwatch-Modelle in den USA auszusetzen. Mithilfe eines Software-Updates könnte es jedoch gelingen, den Verkaufsstopp zu verhindern. Wenn nicht, dürften im Weihnachtsquartal Umsatzeinbußen folgen.Die Medizintechnik-Firma Masimo habe dem Tech-Konzern vorgeworfen, in der Apple Watch Series 9 und der Apple Watch Ultra 2 eine von ihr patentierte Technologie zur Messung des Sauerstoffgehalts im Blut ohne Lizenz einzusetzen - und in einem Gerichtsverfahren Recht bekommen.Die ITC (International Trade Commission), zuständig für US-Handelspolitik und außenwirtschaftliche Probleme, habe Apple daraufhin angewiesen, den Verkauf zu stoppen. Apple habe am Montag angekündigt, der Anweisung nachzukommen und ab dem 21. Dezember die infrage stehenden Produkte aus den Online-Vertriebskanälen und ab dem 24. Dezember aus den Apple-Stores zu nehmen.US-Präsident Joe Biden könne die Entscheidung der ITC aber bis zum 25. Dezember noch mit seinem Veto kippen. Zudem würden die Apple-Entwickler laut Bloomberg mit Hochdruck an der Änderung der Software arbeiten, welche für die Messung des Sauerstoffgehalts im Blut zuständig sei und gegen die Patente von Masimo verstoße.Der Wedbush-Analyst Dan Ives schätze daher, dass ein Verkaufsstopp Apple im Weihnachtsquartal zwischen 300 und 400 Millionen an Umsatz kosten könnte. Angesichts der 120 Mrd. Dollar, die im vergangenen Weihnachtsquartal erlöst würden, würde dies laut Ives also nicht den Ausschlag für ein gelungenes Quartal geben. Dennoch komme der Verkaufsstopp zum ungünstigsten Zeitpunkt des Jahres.Anleger würden auf den Verkaufsstopp gelassen reagieren. Zum Freitagsschluss habe die Apple-Aktie beinahe unverändert notiert.Auch DER AKTIONÄR sieht keinen Handlungsbedarf und rät Anlegern, bei den Tech-Papieren investiert zu bleiben und die weiteren Entwicklungen zu beobachten, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 20.12.2023)