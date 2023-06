XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

173,64 EUR +0,07% (29.06.2023, 10:52)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

189,25 USD +0,64% (28.06.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Apple stößt mit der Datenbrille "Vision Pro" in eine neue Produktkategorie vor - AktienanalyseDer iPhone-Konzern Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) sorgte jüngst mit der Präsentation seiner neuen Datenbrille für Furore, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Denn damit wage Apple erstmals seit Vorstellung seiner Computer-Uhr im Jahr 2014 wieder den Eintritt in eine neue Produktkategorie. Das Gerät mit dem Namen "Vision Pro" erinnere äußerlich an eine Hightech-Skibrille. Die Umgebung werde von Kameras auf dem Gehäuse eingefangen und auf Displays vor den Augen wiedergegeben. Nach diesem Prinzip gehe auch die Konkurrenz vor. Ein ungewöhnliches Merkmal des Geräts sei ein Display auf der Frontseite, auf dem die Augen der Nutzer zu sehen seien, wenn andere Menschen daneben seien. Gesteuert werde per Stimme und Handbewegungen.Apple sehe eine Einsatzmöglichkeit für die Vision Pro vor allem im Beruf. Die Brille solle aber auch wie ein mobiles 3D-Kino und für andere Unterhaltungsanwendungen genutzt werden können. So werde beispielsweise der Streamingdienst Disney+ von Beginn an auf der Vision Pro verfügbar sein. Die Erfolgsaussichten der Vision Pro seien ungewiss, zumal der Preis mit 3.500 Dollar ambitioniert sei. Doch das Management habe schon früher gezeigt, dass es zunächst kritisierte Produkte wie das iPhone und die Watch zum Erfolg führen könne. Carolina Milanesi, Analystin vom Marktforschungsunternehmen Creative Strategies, dass es in absehbarer Zeit ein preisgünstigeres, vielleicht weniger leistungsfähiges Gerät geben könnte.Insgesamt bleibt die Apple-Aktie ein Basisinvestment für jedes Depot, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 25/20223)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:173,60 EUR +0,13% (29.06.2023, 11:07)