Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (10.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Bei Apple hätten zuletzt Fragen rund um den Erfolg des neusten iPhones im insgesamt schrumpfenden Smartphone-Markt die Diskussion bestimmt. Nun würden rückläufige Entwicklungen am globalen PC-Markt ein Schlaglicht auf einen anderen, wichtigen Geschäftsbereich des Tech-Riesen werfen. Doch auch dort könne sich Apple gegen den allgemeinen Trend stemmen.Wie aus vorläufigen Daten der Marktforschungsfirma IDC hervorgehe, sei der traditionelle PC-Markt im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 15 Prozent geschrumpft. Zwischen Juli und September seien demnach weltweit insgesamt 74,3 Millionen Desktop-PCs, Laptops und Workstations verkauft worden - nach 87,3 Millionen im dritten Quartal 2021.Davon seien nahezu alle großen PC-Hersteller betroffen gewesen. Marktführer Lenovo habe einen Absatz-Rückgang um 16,1 Prozent verzeichnet, während HP und Dell auf den Folgerängen sogar Einbrüche um 27,8 beziehungsweise 21,2 Prozent erlitten hätten.Laut den IDC-Daten habe sich nur Apple auf Rang 4 gegen den schwachen Branchentrend stemmen können. Der Tech-Riese habe den Absatz seiner Macs und Macbooks im abgelaufenen Quartal um satte 40,2 Prozent gesteigert. Damit sei Apple auch der einzige große PC-Hersteller gewesen, der seinen Marktanteil habe vergrößern können - nämlich von 8,2 Prozent im Vorjahreszeitraum auf nun 13,5 Prozent.Für den insgesamt rückläufigen Branchentrend würden die Marktforscher insbesondere eine nachlassende Kundennachfrage sowie anhaltende Lieferkettenprobleme verantwortlich machen. Sie würden aber betonen, dass die Nachfrage nach PCs und Laptops trotz des jüngsten Rückgangs immer noch höher sei als vor der Corona-Pandemie.Apple habe sich zuletzt bereits gegen den schwachen Branchentrend im Smartphone-Markt gestemmt und scheine dieses Kunststück nun auch im PC-Segment zu wiederholen. Macs und Macbooks hätten im Vorjahr immerhin rund zehn Prozent des Konzernumsatzes ausgemacht. Damit sei die PC-Sparte damit die drittgrößte Hardware-Kategorie des Konzerns gewesen.Im durchwachsenen Gesamtmarkt, wo am Montag ein Abverkauf bei Chip-Aktien den gesamten Tech-Sektor ins Minus ziehe, gehe diese Nachricht allerdings nahezu komplett unter. Stattdessen würden die Papiere von Apple zunächst mit einem moderaten Minus an die Verluste aus der Vorwoche anknüpfen."Der Aktionär" bleibt aber trotz des aktuellen Gegenwinds bei der positiven Langfrist-Einschätzung für die Apple-Aktie und erachtet sie auch weiterhin als Basisinvestment, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 10.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link