Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ein Kauf.Menschen auf der ganzen Welt würden sich seltener ein neues Smartphone gönnen - die Zahl der ausgelieferten Geräte sei seit Monaten rückläufig. Wenn die Kunden doch zugreifen würden, dann laut einer aktuellen Studie allerdings besonders häufig bei teuren Premium-Modellen. Ein Trend, der vor allem Apple in die Karten spiele.Gemessen an den Auslieferungszahlen, sei das iPhone 14 Pro Max von Apple nämlich das beliebteste Smartphone in der ersten Jahreshälfte gewesen. Das sei das Ergebnis einer aktuellen Studie der Marktforscher von Omdia. Demnach seien zwischen Anfang Januar und Ende Juni weltweit rund 26,5 Millionen Einheiten dieses Modells ausgeliefert worden.Erstaunlich: Das iPhone 14 Pro Max sei auch das teuerste Smartphone, das der Tech-Riese im Angebot habe. In den USA rufe Apple dafür 1.099 bis 1.599 Dollar auf. Hierzulande sind es 1.499 bis 2.099 Euro, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Auf Platz zwei lande das iPhone 14 Pro, das immerhin 999 bis 1.499 Dollar (1.299 bis 1.949 Euro) koste und rund 21 Millionen Mal ausgeliefert worden sei. Erst dann würden das "normale" iPhone 14 mit 16,5 Millionen ausgelieferten Geräten und das Vorgängermodell iPhone 13 mit 15,5 Millionen Einheiten folgen.Rang fünf belege mit dem Samsung Galaxy A14 das erste Smartphone, das nicht von Apple komme. 12,4 Millionen Geräte seien davon laut Omdia im ersten Halbjahr ausgeliefert worden. Es würden vier weitere Samsung-Modelle folgen, ehe das nunmehr fast vier Jahre alte iPhone 11 die Top 10 komplettiere.Im ersten Halbjahr des Vorjahrs seien zwar insgesamt mehr Smartphones ausgeliefert worden, doch das sei nicht der einzige Unterschied zum laufenden Jahr: Das damalige Flaggschiffmodell von Apple, das iPhone 13 Pro Max, habe seinerzeit mit 23 Millionen Auslieferungen nur auf Rang zwei gelegen. Beliebter gewesen sei das günstigere Standardmodell iPhone 13. WKN 881823 ) habe es mit dem Galaxy A13 damals immerhin noch in die Top 3 geschafft. Außerdem sei der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi noch mit zwei Modellen in den Top 10 vertreten gewesen. Dass Xiaomi diese Plätze zwischenzeitlich habe abgeben müssen, sei mit einem besonders starken Nachfragerückgang im mittleren bis niedrigen Preissegment zu begründen, so die Marktforscher.Ein Trend, der laut Omdia wohl auch in der zweiten Jahreshälfte anhalten werde und Premium-Hersteller Apple begünstige. Wenn voraussichtlich im September die iPhone-15-Generation auf den Markt komme, rechne Research-Manager Jusy Hong mit einer hohen Nachfrage nach den Top-Modellen Pro und Pro Max, die etwas geringere Auslieferungen der Standard-Modelle zumindest ausgleichen könnten.Insgesamt rechne er auf Jahressicht damit, dass Apple die Auslieferungen stabil halten könne oder allenfalls leichte Rückgänge verzeichne - während der gesamte Smartphone-Markt wohl deutlich schrumpfen werde. Die Marktforscher von Counterpoint hätten für das Gesamtjahr unlängst einen Rückgang der ausgelieferten Geräte um 6 Prozent auf 1,15 Milliarden Stück prognostiziert. Das wäre der niedrigste Wert seit zehn Jahren.Der Trend sei klar: Smartphone-Kunden würden ihre Geräte inzwischen wesentlich länger nutzen, ehe sie sich ein Upgrade leisten würden. Doch wenn es soweit sei, seien sie immer mehr bereit, für Premium-Geräte und High-Tech auch tiefer in die Tasche zu greifen. Apple profitiere davon, zumal die Pro-Modelle als besonders margenstark gelten würden.Anleger sollten die aktuelle Wachstumsdelle im Hardware-Bereich daher nicht überbewerten, zumal das wichtige Service-Geschäft floriere.Die Aktie bleibt ein Kauf, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Apple Inc. (Analyse vom 29.08.2023)