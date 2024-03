Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apple stehe eine neue Klage bevor. Insider würden erwarten, dass das US-Justizministerium noch in dieser Woche Klage dem iPhone-Konzern aufgrund kartellrechtlicher Verstöße einreichen werde. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwochabend berichtet habe, werfe die Behörde Apple vor, Konkurrenten daran zu hindern, auf Hardware- und Softwarefunktionen des iPhone zuzugreifen. Die Aktie von Apple habe daraufhin nachbörslich 1,3 Prozent auf 176,40 Dollar verloren.Die Klage würde den Antikartell-Kampf der US-Regierung von Präsident Joe Biden gegen Tech-Riesen weiter verschärfen. Gegen Big Tech vorzugehen sei eine der wenigen Ideen gewesen, auf die sich Demokraten und Republikaner geeinigt hätten.Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichte, sei nicht klar, worum es genau bei den Anklagen gehe. Hersteller von Hardware-Geräten wie der Smart-Tracker-Hersteller Tile würden sich aber seit langem darüber beschweren, dass Apple die Art und Weise, wie sie mit den Sensoren des iPhones arbeiten könnten, eingeschränkt habe. Konkurrenzprodukte würden hingegen einen besseren Zugang bieten.Apple befinde sich außerdem mitten in einem kartellrechtlichen Streit mit dem Fortnite-Macher Epic Games. Epic Games erhalte in seinem Streit mit Apple über Zahlungsmodalitäten im App Store nun auch Unterstützung von Meta, Microsoft, X und Match. Sie hätten sich am Mittwoch laut Gerichtsunterlagen einer Beschwerde des "Fortnite"-Machers angeschlossen.Die Aktie von Apple habe nach einer Spekulation über eine Kooperation im Bereich Künstliche Intelligenz mit Alphabet gerade wieder Fahrt aufgenommen. Die Aufwärtsbewegung werde nun etwas ausgebremst. Langfristig bleibe der iPhone-Konzern aber eine Cash-Cow und sollte die Anleger bald wieder mit höheren Kursen verwöhnen. Aus charttechnischer Sicht wäre zunächst der Sprung über die 180-Dollar-Marke und anschließend über die 200-Tage-Linie ein wichtiges Signal, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 21.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link