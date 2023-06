Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple wolle laut einem Medienbericht das Einzelhandelsgeschäft in den konzerneigenen Läden ankurbeln. In den nächsten vier Jahren sollten weltweit rund 50 Apple Stores neu eröffnen, umziehen oder renoviert werden. Der Fokus solle dabei v.a. auf Ländern in Asien liegen, doch auch hierzulande könnten sich Apple-Fans womöglich auf zwei neue Standorte freuen.Wie Bloomberg-Experte Mark Gurman unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichte, arbeite Apple an "Plänen zur Erweiterung und Wiederbelebung" seiner Einzelhandelsaktivitäten. Der US-Konzern wolle so stärker in China und anderen Teilen Asiens Fuß fassen und gleichzeitig bestehende Standorte in den USA und Europa aufpolieren.Bis 2027 wolle der Tech-Riese demnach 15 neue Apple Stores in der Region Asien-Pazifik, fünf in Europa und vier in Nordamerika eröffnen. Zahlreiche weitere Filialen sollten zudem umziehen oder renoviert werden. Insgesamt plane das Unternehmen in den nächsten vier Jahren 53 neue, verlagerte oder umgestaltete Geschäfte. Im Hinblick auf die einzelnen Projekte seien allerdings noch Änderungen möglich.Ziel der Offensive sei es, die Marke Apple in Wachstumsmärkten wie Indien bekannter zu machen, und den Verbrauchern in etablierten Märkten wie Europa und den USA ein besseres Shopping-Erlebnis zu bieten. Rund 22 Jahre nach der Eröffnung der ersten Apple Stores würden diese zwar immer noch zu den angesehensten Einzelhandelsketten der Welt gehören. Zuletzt hätten sie laut Gurman aber u.a. mit den Folgen der Corona-Krise sowie unzufriedenen Kunden und Mitarbeitern zu kämpfen gehabt.Mit 21 neuen oder überarbeiteten Filialen liege der Schwerpunkt auf der Region Asien-Pazifik. Nachdem Apple im April die ersten beiden Stores in Indien eröffnet habe, sollten dort in den kommenden Jahren drei weitere Läden folgen. In Kuala Lumpur solle Anfang 2024 die erste Filiale in Malaysia eröffnet werden. In China wolle Apple neun Stores eröffnen oder renovieren.Hierzulande könnte Apple laut dem Bericht im Oktober 2025 einen Store in Dortmund eröffnen. Für den bestehende Apple Store in der Münchner Innenstadt erwäge der Konzern Ende 2027 einen Umzug. Noch in diesem Jahr solle je ein neuer Standort in London und Madrid die Tore öffnen. Der Store im Pariser Opernviertel könnte im Sommer 2025 neugestaltet werden.Stand heute betreibe Apple insgesamt 520 Stores in 26 Ländern, wobei sich etwa die Hälfte der Filialen in den USA befinde. Gemessen am Umsatz würden sie aber eine eher untergeordnete Rolle spielen. Den Löwenanteil erwirtschafte Apple über andere Vertriebskanäle, v.a. über den Online-Shop. Der eigentliche Zweck der Apple Stores sei die Markenbildung, so Gurman. Zudem würden die Kunden dort technische Unterstützung erhalten.In den Stores von Apple gebe es neben iPhones, iPads, Macs und Zubehör bald womöglich auch ein Mixed-Reality-Headset zu bestaunen und zu kaufen. Zum Start der Entwicklerkonferenz WWDC am Montag (5. Juni) dürfte ein solches Gerät präsentiert werden - als erste komplett neue Produktkategorie seit der Apple Watch.Der Apple-Aktie könnte das frische Impulse für die Fortsetzung der fast 40%-igen Kursrally seit Jahresanfang liefern. Die Kaufempfehlung gelte weiterhin, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.