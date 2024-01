Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

167,22 EUR -0,99% (17.01.2024, 12:25)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

183,63 USD -1,23% (16.01.2024, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (17.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von LYNX Broker:Achim Mautz von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Bereits in der vorigen Woche habe der Marktexperte Achim Mautz in einer Analyse für den Online-Broker LYNX auf die angespannte Gesamtsituation in der Apple-Aktie hingewiesen. Während der NASDAQ bereits an neuen Hochs knabbere, habe sich Apple alles andere als überzeugend gezeigt.Nun schreibe er: "Zuletzt wurde hier Anfang Januar eine mächtige Kurslücke aufgerissen. Diese konnte von den Bullen bislang nicht geschlossen werden. Die technische Erholung der vorigen Handelswoche endete am fallenden 20-Tage-Durchschnitt. Somit wurde die Trendwende nach Süden ein weiteres Mal bestätigt. Nun droht sogar der Rutsch in Richtung eines möglichen bärischen Trendverlaufs. Hierzu würde es kommen, wenn das Pivot-Tief bei 180.17 USD gebrochen werden würde. Vorerst stufe ich Apple daher von neutral auf bärisch ab. Solange die offene Kurslücke nicht geschlossen wird, herrscht hier Alarmstufe Rot."Die nächsten Quartalsergebnisse würden am 1. Februar erwartet. Wenn der Konzern weiterhin kein Umsatzwachstum vorlegen könne oder zumindest für 2024 in Aussicht stelle, könnte es langfristig schwer werden, an die positiven Trends der letzten Jahre anzuschließen. "Es liegt an Apple selbst, den Karren aus dem Dreck zu ziehen." (Analyse vom 17.01.2024)Börsenplätze Apple-Aktie: