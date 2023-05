XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

153,76 EUR +1,90% (05.05.2023, 12:31)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

165,79 USD -1,00% (04.05.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von LYNX Broker:Achim Mautz, Marktexperte des Online-Brokers LYNX, nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gestern nach Börsenschluss habe der letzte der großen Tech-Titel seine Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal geliefert. Die Zahlen selbst, soviel könne bereits verraten werden, seien besser gewesen als erwartet und die Kurse seien im nachbörslichen Handel nach oben gegangen. Zuletzt habe die Apple-Aktie bei 169.92 USD notiert.Der Gewinn sei mit 1,52 USD besser gewesen als die von Analysten erwarteten 1,43 USD je Aktie. Auch der Umsatz habe mit 94,84 Milliarden USD leicht höher gelegen, als bislang angenommen. Hauptsächlich sei der Gewinn durch starke Verkäufe bei den iPhones getragen worden. Dennoch bleibe ein leicht bitterer Beigeschmack. Der Gesamtumsatz sei bereits das zweite Quartal in Folge gefallen.Marktexperte Achim Mautz schreibe dazu in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX: "Wie gewohnt, lieferte der Konzern keine formalen Aussichten für die nächsten Quartale. Es bleibt daher abzuwarten, ob sich Anleger tatsächlich mit diesen Zahlen zufriedengeben werden. Immerhin wächst das Unternehmen aktuell nicht mehr und dies ist normalerweise eher Gift für eine Aktie. Gleichzeitig befinden sich die Kurse aber nicht weit weg vom bisherigen Allzeithoch. Ob dies genügt, um die Kurse in der nach wie vor bullischen Gesamtlage zu halten, bleibt abzuwarten. Der Trend selbst zeigt nach oben und vorerst gibt es keinen triftigen Grund an der positiven Gesamthaltung zu rütteln, bis uns der Chart vom Gegenteil überzeugt". (Analyse vom 05.05.2023)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:153,86 EUR +2,34% (05.05.2023, 12:47)