Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

158,64 EUR +0,23% (12.03.2024, 12:25)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

172,75 USD +1,15% (11.03.2024, 21:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (12.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Düstere Prognosen für die iPhone-Verkäufe im ersten Quartal 2024 hätten die Aktien von Apple sichtlich belastet - insbesondere in China laufe es anscheinend schlechter als erwartet. Während der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn rund 8,5 Prozent zugelegt habe, sei es für die Papiere des Tech-Riesen rund 6,9 Prozent nach unten gegangen. Doch so einfach lasse Apple nicht locker.Nicht nur der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo habe vor einer schwächelnden iPhone-Nachfrage in China gewarnt, auch die Daten von Counterpoint Research würden zeigen, dass der wichtige Markt ein Problem habe. So berichte Counterpoint Research, dass die iPhone-Verkäufe in den ersten sechs Wochen 2024 zum Vorjahr um 24 Prozent zurückgegangen seien.Kampflos gebe Apple den aufstrebenden chinesischen Herstellern wie Huawei oder Oppo aber nicht Preis. Der US-Konzern setze dabei unter anderem auf den lokalen Einzelhandel, der mit einem neuen Apple-Store in Shanghai gestärkt werden solle. Es werde der achte Laden in der chinesischen Metropole werden und der 47. in ganz China. Der neue Apple-Store solle am 21. März eröffnet werden.Zeitgleich habe es im Januar eine großangelegte Rabattaktion gegeben - auch für die neuesten iPhones. Die Aktion zum chinesischen Neujahrsfest habe das erste Mal markiert, dass Apple die Preise für seine neuesten iPhone-Modelle in China gesenkt habe.Doch irgendwann sei bei Apple jeder Abverkauf zu einem Ende gekommen. Zum einen spreche dafür die mittlerweile wieder gesunkene Aktienbewertung mit einem KGV für das laufende Geschäftsjahr von 26. Zum anderen könnte die defensivere Apple-Aktie profitieren, wenn Anleger etwas Risiko bei den Tech-Highflyern herausnehmen würden - dafür spreche jedenfalls die relative Outperformance der iPhone-Papiere in den vergangenen beiden Handelstagen.Die Apple-Aktie sei vergangenen Donnerstag unter den Stopp des "Aktionär" bei 155 Euro gefallen - und Anleger hätten satte Gewinne in Höhe von 573 Prozent seit Empfehlung eingestrichen.Jetzt heißt es abwarten, bis sich im Chart eine klare Erholungsbewegung abzeichnet, denn langfristig bleibt die Apple-Aktie attraktiv, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.03.2024)