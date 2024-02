Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (23.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Zu schwer, zu teuer, zu wenige Apps - die ersten Nutzerberichte zur AR/VR-Headset von Apple würden eher leicht negativ ausfallen. Damit sei klar, mit der Vision Pro habe Apple keinen "iPhone-Moment" geschaffen. Milliardenumsätze dürfte die neue Produktkategorie dennoch einbringen.Auf den renommierten Apple-Experten Mark Gurman wirke die Vision Pro eher wie ein Prototyp für App-Entwickler als ein fertiges Produkt für Endkunden. Rasant verkauft habe sich das neue AR/VR-Headset dennoch - die große Apple-Kundenzahl von rund 800 Millionen mache es möglich.Die Analysten von Bloomberg würden schätzen, dass nach 180.000 Vorbestellungen im gesamten Jahr 2024 rund 525.000 Einheiten verkauft würden. Bei einem Verkaufspreis von 3.500 Dollar würde dies einen Umsatz von 1,84 Mrd. Dollar bedeuten. Gemessen an den 396 Mrd. Dollar, welche Apple laut dem Analystenkonsens im laufenden Geschäftsjahr verdienen solle, wäre dies jedoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein.Doch beinahe alle Experten würden mit weiteren Modellen rechnen - und auch die Zahl der Apps dürfte sich erhöhen. Die Analysten von Bloomberg würden jedenfalls erwarten, dass im Jahr 2028 eine mit 2.000 Dollar deutlich günstigere Version bis zu acht Mrd. Dollar erlösen könnte. Würden sich die Apple-Umsätze bis dahin positiv weiter in Richtung der aktuellen Konsensschätzung von 574 Mrd. Dollar entwickeln, dürften die Hardware-Verkäufe des VR/AR-Headsets im Jahr 2028 schon 1,4 Prozent der Umsätze ausmachen - ganz ohne zusätzliche App-Erlöse zu berücksichtigen.DER AKTIONÄR sehe das langfristige Potenzial für Apple im AR-/VR-Bereich durch den schwachen Start der Vision Pro nicht nachhaltig beeinträchtigt. Schon mit der nächsten Generation könnte der US-Konzern bei Preis, Anwendungen und technischen Features das aktuelle Modell übertrumpfen.Die Apple-Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.02.2024)