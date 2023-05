Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (19.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unverändert zu kaufen.Künstliche Intelligenz (KI) sei in aller Munde. Auch Apple beschäftige sich intensiv mit dem Thema, wie CEO Tim Cook bei der Analystenkonferenz anlässlich der Q2-Zahlen Anfang Mai auf Nachfrage mitgeteilt habe. Die interne Nutzung bestimmter KI-Anwendungen wie ChatGPT durch die Mitarbeiter habe der Tech-Konzern nun allerdings untersagt.Wie das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf ein internes Dokument und informierte Personen berichte, habe Apple die Nutzung von bestimmten KI-Tools durch die Beschäftigten eingeschränkt. Demnach habe das Management die Mitarbeiter angewiesen, den Chatbot ChatGPT, das von der von Microsoft unterstützten Firma OpenAI entwickelt worden sei, nicht zu verwenden. Auch Copilot, ein Programm der Microsoft-Tochter Github zum automatisierten Verfassen von Softwarecode, sollten Apple-Beschäftigte nicht nutzen.Der Grund: Bei Apple sorge man sich offenbar, dass durch die Nutzung der Programme vertrauliche Informationen nach außen dringen könnten. Bei der Verwendung dieser Modelle würden Daten an den Entwickler zurückgeschickt, um weitere Verbesserungen zu ermöglichen. Das wiederum berge die Gefahr, dass Unternehmen unbeabsichtigt geschützte oder vertrauliche Informationen weitergeben würden.Nun sei Apple bekannt für seine strengen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Informationen über zukünftige Produkte und Kundendaten. Der Tech-Konzern stehe mit der restriktiven Haltung aber nicht alleine da. Laut dem WSJ-Bericht hätten auch die US-Großbank J.P. Morgan und der Telekomkonzern Verizon die Nutzung untersagt. Entwickler des Web-Riesen Amazon seien angewiesen worden, nur interne KI-Tools zu nutzen.Apple-Chef Tim Cook habe Anfang Mai auf Chancen und Risiken der neuen Technologie verwiesen, gleichzeitig aber auch eigene Ambitionen seines Konzerns in diesem Bereich angekündigt. "Wir sehen KI also als etwas Großartiges an und werden sie auch weiterhin sehr sorgfältig in unsere Produkte einbauen", habe Cook aufgesagt - natürlich ohne dabei konkreter auf zukünftige Produkte oder Funktionen einzugehen.Die Kaufempfehlung des "Aktionär" gilt, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 19.05.2023)Hinweise auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.