Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (09.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Laut einem Medienbericht habe sich Meta-Chef Mark Zuckerberg bei einer unternehmensinternen Veranstaltung zum neuen AR-Headset Vision Pro des Rivalen Apple geäußert - und zwar betont unbeeindruckt. Zudem habe sich gezeigt, wie unterschiedlich die Vorstellungen der beiden Tech-Konzerne im Hinblick auf Virtual Reality doch seien.Bei einem firmenweiten Meeting mit Meta-Beschäftigten, an dem auch das Tech-Portal The Verge teilgenommen habe, habe Zuckerberg gesagt, dass das die Computerbrille von Apple keine großen technologischen Durchbrüche biete. "Die gute Nachricht ist, dass es keine magischen Lösungen für die Einschränkungen durch die Gesetze der Physik gibt, die unsere Teams nicht bereits erforscht und bedacht haben", so Zuckerberg laut dem Transkript der Veranstaltung.Zudem entspreche die Art und Weise, wie Apple das Headset präsentiert habe, nicht seiner Vision und seinen Werten für die Verwendung der Technologie. Das beginne schon damit, dass das Apple-Gerät "siebenmal teurer" sei als die neue VR-Brille von Meta. Das Quest 3 Headset, welches Meta nur wenige Tage vor dem Apple-Event angekündigt habe, solle nur 499 USD kosten und damit eine größere Nutzerbasis ansprechen als die rund 3.500 USD teure Vision Pro von Apple.Noch wichtiger aber, so Zuckerberg: "Unsere Vision für das Metaverse und die Gegenwart ist grundlegend sozial. Es geht darum, dass Menschen auf neue Art und Weise interagieren und sich näher fühlen. Bei unserem Gerät geht es auch darum, aktiv zu sein und etwas zu tun." Im Demo-Video von Apple seien dagegen nur Personen zu sehen, die alleine auf der Couch sitzen würden. Das sei vielleicht die Zukunft für die Nutzung von Computern, aber nicht, was er wolle. "Es gibt einen echten philosophischen Unterschied in der Art und Weise, wie wir an die Sache herangehen", so Zuckerberg.Mit der Quest-Reihe gelte Meta bislang als Marktführer im Bereich Virtual-Reality-Headset und habe dafür sowie für Zuckerbergs Vision vom Metaverse bereits Milliarden ausgegeben. Der wirtschaftliche Erfolg sei bislang aber bescheiden gewesen. Daher gebe es durchaus auch kritische Einwände, warum Apple spät und mit einem relativ teuren Gerät in diesen Markt einsteige.Bis ein Vergleich mit Metas neustem VR-Headset möglich sei und sich potenzielle Kunden auch selbst ein Bild von den beiden Geräten machen könnten, dauere es aber noch etwas. Während Meta die Quest 3 ab Herbst 2023 verkaufen wolle, komme die Vision Pro von Apple erst Anfang 2024 auf den Markt - und zunächst auch nur in den USA. Weitere Länder sollten allerdings im Laufe des nächsten Jahres folgen.Was Meta und Apple eine, sei der Glaube an enormes Wachstumspotenzial im Markt für Virtual Reality. Sonst würden die beiden Mega-Konzerne wohl kaum Milliarden von Dollar in die Hand nehmen, um entsprechende Hard- und Software zu entwickeln. Die Aktien beider Tech-Riesen stünden zudem auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs" und seien insbesondere auch unter charttechnischen Aspekten spannend, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.