Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

118,90 EUR -2,72% (28.12.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

119,54 EUR -1,81% (28.12.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

126,04 USD -3,07% (28.12.2022, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (28.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Stimmung an den amerikanischen Börsen wolle sich nach Weihnachten einfach nicht aufhellen. Sowohl der US-Leitindex Dow Jones als auch der NASDAQ 100 hätten zur Wochenmitte erneut deutliche Verluste hinnehmen müssen. Unter den großen Tech-Titeln markierten Tesla ( ISIN US88160R1014 WKN A1CX3T ), Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ) und Apple sogar neue 52-Wochen-Tiefs.Intraday habe die Aktie von Tesla bei 108,25 Dollar ein neues Jahrestief erreicht. Allerdings habe sich das Papier daraufhin nach oben absetzen und im Plus schließen können. Damit sei die Negativserie an Verlusttagen gerissen. Jedoch handele es sich hierbei nur um einen charttechnischen Stabilisierungsversuch. Von einer nachhaltigen Bodenbildung sei die Aktie noch weit entfernt.Die rote Laterne im Dow Jones sei am Mittwoch an die Apple-Aktie gegangen, die auf ein neues 52-Wochen-Tief abgerutscht sei. Der Grund für die Kursschwäche sei neben dem schwachen Marktumfeld ein negativer Bericht von TrendForce. Demnach werde die Schätzung für iPhone-14-Lieferungen im Jahr 2022 auf 78,1 Millionen Einheiten gesenkt. TrendForce führe dies auf Auswirkungen des Covid-19-Lockdowns auf Foxconns Standort in Zhengzhou zurück.Auch bei Amazon.com habe sich die Negativserie der vergangenen Wochen fortgesetzt. Bei 81,69 Dollar habe die Aktie des E-Commerce-Riesen ein frisches Jahrestief markiert.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".