Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Von Anlegern werde oft die potenzielle Stärke in einer Rezessionen als Kaufargument für die Apple-Aktie genannt. Einige Experten sähen hierfür jedoch keine konkreten Belege - so auch Toni Sacconaghi von Bernstein Research. Laut dem Analysten müsse Apple erst einmal beweisen, dass der Smartphone-Gigant in einem schwierigen Makro-Umfeld performen könne.Der Bernstein-Analyst sei sich zwar der Stärke des iPhone-Franchises bewusst, verlange aber weitere Hinweise, dass diese Stärke auch im aktuellen Wirtschaftsumfeld Bestand habe. Denn allein in der jüngsten Apple-Geschichte habe es 2019 und 2020 enttäuschende iPhone-Releases gegeben.In einem Interview mit CNBC sage Sacconaghi: "Die Frage ist: Wie reagieren die Verbraucher auf die Einführung des iPhone 14? Führen sie ein Upgrade in inflationären Zeiten in ähnlichem Tempo durch wie in der Vergangenheit - oder aktualisieren sie langsamer oder gar schneller?" Der Experte weise hier noch einmal darauf hin, dass das Apple-Management im Rahmen der Q3-Veröffentlichung überraschend positiv in die Zukunft geblickt habe.Tatsächlich habe Bloomberg berichtet, dass Apple seine Zulieferer angewiesen habe, in diesem Jahr 90 Millionen seiner neuesten iPhones herzustellen, was dem Produktionsniveau des iPhone 13 aus dem Jahr 2021 entsprechen würde. Insgesamt sollten zudem 220 Millionen iPhones hergestellt werden, was ebenfalls in etwa auf dem Niveau des Vorjahres liege."Der Aktionär" empfiehlt: Dabeibleiben und Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 15.08.2022)Hinweis auf InteressenkonflikteDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.