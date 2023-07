Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Aktien der Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

175,92 EUR +0,35% (27.07.2023, 12:36)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

176,00 EUR +0,26% (27.07.2023, 12:18)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

194,50 USD +0,45% (26.07.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (27.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" wertet die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin als Basisinvestment.Apple werde voraussichtlich im September die neueste iPhone-Generation präsentieren und halte sich mit konkreten Informationen dazu im Vorfeld wie gewohnt bedeckt. Das öffne Spielräume für allerhand Spekulationen. So prophezeie Analyst Tim Long von Barclays nun, dass die Kunden künftig wohl noch etwas tiefer in die Tasche greifen müssten.Wie das Branchenportal MacRumors unter Verweis auf eine aktuelle Studie des Analysten berichte, sollten sich insbesondere Interessenten der iPhone-Pro-Modelle auf höhere Preise gefasst machen. In den USA könnte der Einstiegspreis für das iPhone 15 Pro demnach um bis zu 100 Dollar auf 1.099 Dollar steigen, der des größeren iPhone 15 Pro Max sogar um bis zu 200 Dollar auf 1.299 Dollar.Grund dafür sei unter anderem ein neues Kamerasystem mit Telephoto-Linse, die fünf- bis sechsfachen Zoom ermöglichen und zunächst ausschließlich in den ohnehin teureren Pro-Modellen zum Einsatz kommen solle. Die Preise für das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus sollten mit 799 beziehungsweise 899 Dollar derweil auf dem Niveau der aktuellen Generation bleiben, prophezeie Long.Die Vergangenheit habe allerdings gezeigt, dass Preisprognosen beim iPhone schwierig seien. Bereits im Vorfeld der Präsentation des iPhone 14 im Vorjahr habe der für gewöhnlich sehr gut informierte Apple-Experte Ming-Chi Kuo Preiserhöhungen bei den Pro-Modellen vorhergesagt. Zur Überraschung vieler Beobachter habe Apple die Preise jedoch zumindest im wichtigen US-Markt konstant gehalten.Angesichts dieser "Nullrunde" im Vorjahr wäre es plausibel, wenn Apple in diesem Jahr tatsächlich wieder an der Preisschraube drehen würde. Denn so könnte der Tech-Riese selbst bei leicht sinkender Nachfrage zumindest konstante Umsätze generieren. Wobei Apple der Schwäche am globalen Smartphone-Markt zuletzt ohnehin erfolgreich getrotzt habe.Apple verfüge über viele zahlungskräftige und sehr markentreue Kunden, die überdies eng an das Ökosystem gebunden seien. Gerade für die Käufer der ohnehin teuren Pro-Modelle dürften 100 Dollar mehr wohl kaum ein Dealbreaker sein. Und wenn doch, dann würden viele wohl eher zu den günstigeren Standardmodellen wechseln als dem iPhone samt iOS-Betriebssystem komplett den Rücken zu kehren.Spannend für die Aktie werde es derweil bereits nächste Woche Donnerstag (3. August), wenn Apple die Zwischenbilanz für das dritte Geschäftsquartal präsentieren werde."Der Aktionär" bleibt im Vorfeld bullish und wertet Apple auch weiterhin als Basisinvestment, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.