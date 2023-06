Noch sei der Ausbruch der Apple-Aktie in neue Höhen nicht nachhaltig gelungen. Engagierte Anleger bleiben bei Apple aber natürlich dabei, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Der Aufwärtstrend seit dem Jahreswechsel sei intakt. (Analyse vom 05.06.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei getuschelt, gemutmaßt und spekuliert worden. Am Montag nun habe Apple die Gerüchte bestätigt: Der iPhone-Konzern bringe seine neuartige VR-Brille auf den Markt. Obwohl die Erfolgsaussichten der Datenbrille ungewiss seien, habe sich die Apple-Aktie auf ein neues Rekordhoch geschoben. Das Unternehmen habe auch neue Versionen des Laptops MacBook Air und der Apple Watch vorgestellt.Apple stoße in neue virtuelle Welten vor. Das Gerät mit dem Namen Vision Pro, das äußerlich an eine Hightech-Skibrille erinnere, sei die erste Einführung einer neuen Produkt-Kategorie seit der Präsentation der Apple Watch vor neun Jahren. Das Headset könne auf seinen Displays digitale Objekte in die reale Umgebung einblenden und erscheine damit gerüstet für die künftigen Metaverse-Welten.Ein ungewöhnliches Merkmal des Geräts sei ein Display auf der Frontseite, auf dem die Augen der Nutzer zu sehen seien, wenn andere Menschen daneben seien. Das Headset solle unter anderem Apps und Inhalte in einer 3D-Bedienoberfläche großflächig vor die Augen des Nutzers bringen. Die gesamte Umgebung könne dann als virtuelle Arbeitsfläche oder digitale Unterhaltungsfläche genutzt werden.Die Informationsdarstellung sei nicht mehr auf Bildschirme begrenzt, sondern davon unabhängig. Die Steuerung erfolge per Augen- und Hand-Tracking, für Spiele lasse sich auch ein Gamepad verwenden.Apple sehe eine Einsatzmöglichkeit für die Vision Pro auch im Beruf, weil man sich viele große virtuelle Displays ins Blickfeld einblenden könne. Eine andere Anwendung solle Unterhaltung mit Videos im großen Format auch unterwegs sein.Apple steige in den Markt ausgerechnet in einem Moment ein, in dem ein kurzlebiger Hype rund um das Geschäft mit virtuellen Welten und Objekten merklich abgeflaut sei.Vor allem Facebook-Gründer Mark Zuckerberg setze auf eine Zukunft, in der sich große Teile des Lebens in einer digitalen Welt - dem "Metaverse" - abspielen würden. Um das zu unterstreichen, habe er den Facebook-Konzern in Meta umbenannt. Doch trotz Milliarden-Investitionen seien VR-Brillen und virtuelle Welten bislang ein Nischengeschäft geblieben - das Meta Milliardenverluste einbringe.Die Apple-Aktie habe im frühen US-Handel dennoch ein neues Rekordhoch erreicht. Mit 184,95 Dollar habe das alte Hoch von Anfang 2022 um 2 Dollar übertroffen werden können. Im Handelsverlauf rutsche der Wert in abgeschwächtem Umfeld mit Gewinnmitnahmen jedoch zurück auf etwa 180 Dollar.