ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zieleinlauf bei der Apple auf dem Weg zur magischen 3-Billionen-Marke bei der Marktkapitalisierung: Am Donnerstag mache die Aktie des iPhone-Konzerns weiter Boden gut und klettere um 0,3 Prozent auf 189,85 Dollar. Nun müsse der Kurs nur noch um einen Dollar steigen, dann schreibe Apple mal wieder Geschichte.Zum Jahresanfang sei die Apple-Aktie mit gut 124 Dollar noch auf den tiefsten Stand seit Juni 2021 gerutscht. Seitdem habe sie um rund 50 Prozent zugelegt und nur im Februar eine vorübergehende Schwächephase gezeigt.Anschub habe dem Kurs zuletzt der Anfang Mai veröffentlichte Geschäftsbericht zum zweiten Quartal verliehen. Zwar sei der Konzernumsatz das zweite Quartal in Folge gesunken - das iPhone-Geschäft habe sich aber gegen die allgemeine Flaute im Smartphone-Markt gestemmt. Der Aktienkurs habe hierauf mit einem Tagesgewinn von fast 5 Prozent reagiert und ab Ende Mai den Aufwärtstrend fortgesetzt.Das habe auch die Performance seit "Aktionär"-Empfehlung weiter befeuert: Seit dem Tipp im März 2016 liege die Aktie mit 640 Prozent vorne.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.