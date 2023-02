Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (03.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Corona-Lockdowns in China hätten Apple das wichtige Weihnachtsgeschäft verpatzt. Wegen Produktionsausfällen in den Fabriken habe es im November und Dezember Engpässe beim lukrativen iPhone 14 Pro gegeben. Die Aktie sei zunächst abgerutscht, könne sich aber heute bereits wieder deutlich erholen. Knapp zwei Stunden nach US-Eröffnung notiere die Aktie drei Prozent im Plus.Die iPhone-Erlöse seien um gut acht Prozent gefallen und hätten den Konzernumsatz mit runtergezogen. Dabei habe sich Konzernchef Tim Cook überzeugt gezeigt, dass ohne die Knappheit das iPhone-Geschäft auch in einem insgesamt schwachen Smartphone-Markt zugelegt hätte. Das Weihnachtsquartal kurz nach Verkaufsstart neuer iPhone-Modelle sei traditionell die heißeste Zeit für das Apple-Geschäft. Statt der sonst üblichen Rekordzahlen habe es diesmal einen Umsatzrückgang von gut fünf Prozent auf 117,2 Milliarden Dollar gegeben. Der Konzern habe damit die Erwartungen der Analysten verfehlt, die mit rund 121 Milliarden Dollar gerechnet hätten.Der erste Umsatzrückgang seit Jahren gehe auch auf ungünstige Währungskurse zurück, habe Finanzchef Luca Maestri betont. Zu Umrechnungskursen des Vorjahres wären die Erlöse in Dollar gerechnet gewachsen, habe er nach Vorlage der Zahlen am Donnerstag gesagt. Unterm Strich sei ein Quartalsgewinn von knapp 30 Milliarden Dollar geblieben - 4,6 Milliarden Dollar weniger als ein Jahr zuvor.Ganz klar positiv sei aber gewertet worden: Über alle Produktkategorien hinweg hätten Apple-Kunden inzwischen zwei Milliarden Geräte im Einsatz. Das sei eine gute Basis für ein wachsendes Dienste-Geschäft mit Abo-Erlösen und App-Abgaben, das im vergangenen Jahr fast 20,8 Milliarden Dollar eingebracht habe. Die Zahl der Abos für verschiedene Dienste wie Apple Music oder Fitness habe zuletzt mit 935 Millionen ein Plus von mehr als 150 Millionen binnen zwölf Monaten erreicht.Mit dem heutigen Kursanstieg habe die Aktie von Apple nicht nur das nachbörsliche Minus wettgemacht, sondern sogar noch eine ordentliche Schippe draufgelegt. Das Papier von Apple sei derzeit der Top-Gewinner des Tages im Dow Jones . Aus charttechnischer Sicht wichtig: Die 200-Tage-Linie habe erfolgreich verteidigt werden können. "Der Aktionär" bleibe ganz klar langfristig optimistisch für die Aktie von Apple. Auch charttechnisch stehen die Ampeln weiter auf Grün, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.