Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (23.05.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apple habe am Dienstag eine mehrjährige und milliardenschwere Kooperation mit dem US-Halbleiterkonzern Broadcom bekannt gegeben. Ziel sei es demnach, 5G- und Wireless-Komponenten künftig in den USA zu fertigen. Während die Apple-Aktie auf die Nachricht zunächst kaum reagiere, gehe es für die Papiere von Broadcom im vorbörslichen US-Handel um bis zu vier Prozent nach oben."Wir freuen uns sehr, Verpflichtungen einzugehen, die den Einfallsreichtum, die Kreativität und den Innovationsgeist der amerikanischen Industrie nutzen", werde Apple-Chef Tim Cook in einer Unternehmensmitteilung zitiert. "Alle Produkte von Apple sind von Technologien abhängig, die hier in den USA entwickelt und hergestellt werden, und wir werden unsere Investitionen in die US-Wirtschaft weiter ausbauen, weil wir einen unerschütterlichen Glauben an die Zukunft Amerikas haben."Diese Investitionen seien Teil der von Apple im Jahr 2021 eingegangenen Verpflichtung, innerhalb von fünf Jahren 430 Milliarden Dollar in die US-Wirtschaft zu investieren. Wie viel Geld genau im Rahmen der Broadcom-Partnerschaft fließen soll, geht aus der Mitteilung des Tech-Riesen allerdings nicht hervor, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 23.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf InteressenkonflikteHinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Hinweis auf InteressenkonflikteDer Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple