Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (06.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der erste Umsatzrückgang seit Jahren habe die Apple-Aktie nach der Vorlage der Q1/23-Zahlen nur kurz ausgebremst. Am Freitag habe der US-Titel schon wieder 2,4 Prozent zugelegt. Kein Wunder, denn die Anleger würden vom Tech-Konzern in Zukunft noch mehr erwarten - auch im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI).Der Smartphone-Umsatz sei zwar eingebrochen, im Services-Segment habe Apple aber trotz eines schwierigen Wechselkursumfelds und makroökonomischen Gegenwinds einen neuen Umsatzrekord aufgestellt. Und der Blick in die Zukunft sehe gut aus, denn das Management sehe innerhalb der Services-Sparte weiterhin große langfristige Chancen und beobachte nach eigenen Aussagen hier mehrere Trends.Auf die Frage eines Analysten, ob man aus einem strategischen Blickwinkel im Services-Segment auch an den Einsatz von KI nachdenke, um beispielsweise die Monetarisierung der zahlenden Nutzer zu erhöhen, habe Apple-CEO-Tim Cook geantwortet, dass KI einer der Hauptschwerpunkte des US-Konzerns sei."Es ist unglaublich, wie es das Leben der Kunden bereichern kann. Schauen Sie sich nur einige der Dinge an, die wir im Herbst mit der Sturz- und Fallerkennung oder vor einiger Zeit mit dem EKG angekündigt haben. Ich meine, diese Dinge haben buchstäblich Menschenleben gerettet. Wir sehen also ein enormes Potenzial in diesem Bereich, das praktisch alles, was wir tun, beeinflusst. Es handelt sich offensichtlich um eine horizontale Technologie, nicht um eine vertikale. Sie wird sich also auf jedes Produkt und jede Dienstleistung auswirken, die wir anbieten", so Cook im Earnings-Call.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät bei der Apple-Aktie dabei zu bleiben! (Analyse vom 06.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link