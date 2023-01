Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Wenn Apple am Donnerstag (2. Februar) nach Börsenschluss an der Wall Street die Zahlen für das erste Geschäftsquartal veröffentliche, würden die Analysten zu erstem Mal seit Jahren wieder mit einem rückläufigen Quartalsumsatz rechnen. An der grundsätzlich positiven Einschätzung vieler Experten gegenüber der Aktie ändere das aber erst einmal nichts.Die Schweizer Bank Credit Suisse habe die Einstufung für Apple vor Zahlen auf "outperform" mit einem Kursziel von 184 Dollar belassen. Der iPhone-Hersteller dürfte im vergangenen Jahr unter den gesunkenen Konsumausgaben gelitten haben, wodurch sich das Umsatzwachstum schrittweise abgeschwächt habe, habe Analystin Shannon Cross in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Auch habe sie auf die Produktionsprobleme für iPhone Pro und Pro Max verwiesen. Wegen des zuletzt schwächelnden Dollar könnte Apple indes über ihren eigenen - im Dezember gekürzten - Prognosen abgeschnitten haben.Auch Kyle McNealy von der Investmentbank Jefferies glaube, dass Apple die Erwartungen im Dezember-Quartal erfüllt oder sogar leicht übertroffen haben könnte. Zwar dürfte der Konzern weniger iPhones ausgeliefert haben als erwartet - dafür aber im Schnitt höhere Verkaufspreise erzielt haben. Aufgrund der mittlerweile weitgehend behobenen Lieferprobleme beim iPhone im zurückliegenden Quartal werde der Fokus seiner Meinung nach ohnehin stärker auf dem Ausblick für das März-Quartal liegen. Und da erwarte der Analyst eine Unternehmensprognose, die über den bisherigen Konsenszielen der Wall Street liege. Daher habe er seine Kaufempfehlung für die Aktie mit einem fairen Wert von 195 Dollar bestätigt.Ins selbe Horn gestoßen sei bereits am Freitag auch Amit Daryanani vom Evercore ISI. Er gehe davon aus, dass Apple die Umsatzeinbußen des Dezember-Quartals im laufenden Folgequartal wieder wettmachen könne, und sei zuversichtlich, dass die Prognosen für das März-Quartal "deutlich über dem Konsens" liegen würden. Er bleibe daher bei seinem "outperform"-Rating und einem Kursziel von 190 Dollar.Weniger optimistisch habe sich in der Vorwoche Toni Sacconaghi vom US-Analysehaus Bernstein Research geäußert. Die Nachfrage nach iPhones werde im laufenden Geschäftsjahr nach zwei starken Jahren sinken. Nachdem Mac-Computer und iPads zuletzt stark von der Pandemie profitiert hätten, drohe Apple in den kommenden Jahren weniger Wachstum. Das Chance-Risiko-Verhältnis sei daher nun neutral bis leicht negativ, so der Analyst. Er habe daher seine Einstufung auf "market-perform" mit einem Kursziel von 125 Dollar bekräftigt.Nach Daten von Bloomberg stünden 36 "buy"-Ratings derzeit nur acht Halte- und zwei Verkaufsempfehlungen gegenüber. Gemessen am 12-Monats-Konsensziel von derzeit 169,15 Dollar würden ihr die Analysten vom aktuellen Kursniveau aus noch rund 16 Prozent Luft nach oben zutrauen."Der Aktionär" bleibe ebenfalls langfristig optimistisch für Apple und gehe davon aus, dass der Tech-Riese auch ein, zwei schwache Quartale unbeschadet überstehen könne.Mit Blick auf die Quartalszahlen am Donnerstag dürfte der erwartete Umsatzrückgang ohnehin längst eingepreist sein, was Spielraum für eine positive Überraschung schafft, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 30.01.2023)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: