Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

124,60 EUR -0,19% (20.12.2022, 16:22)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

123,32 EUR -0,87% (20.12.2022, 16:10)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

131,31 USD -0,80% (20.12.2022, 16:09)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (20.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Zwar sei die Produktion im weltgrößten iPhone-Werk des Apple-Zulieferers Foxconn nach Corona-Einschränkungen und gewaltsamen Protesten wieder angelaufen, doch die Auswirkungen der Zwangspause seien nach wie vor deutlich zu spüren.Die US-Investmentbank J.P. Morgan habe daher nun abermals die Auslieferungsprognose für das Weihnachtsquartal gesenkt. Analyst Samik Chatterjee gehe nur noch von 70 Millionen iPhones aus, die Apple im laufenden ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2023 (bis Ende September) verkaufen könne. Das seien weitere vier Millionen weniger als zuletzt von ihm prognostiziert. Grund seien Produktionsrückgänge um je zwei Millionen Einheiten der besonders beliebten und margenstarken Modelle iPhone 14 Pro und Pro Max."Die rasche Verlängerung der Lieferzeiten für das iPhone 14 Pro/Pro Max hat sich zwar verlangsamt und in den letzten Wochen sogar abgeschwächt, ist aber im Vergleich zu den Lieferzeiten vor dem COVID-Ausbruch in Zhengzhou nach wie vor hoch", so der Experte in seiner Studie. Das werde sich bis zum Jahresende wohl auch nicht mehr ändern und den saisontypischen Anstieg des Absatzvolumens im Weihnachtsgeschäft belasten.Allerdings gehe Chatterjee nicht davon aus, dass mangels Angebot entgangenen Verkäufe verloren seien, sondern nur vertagt. Die Auslieferungsprognose für das März-Quartal habe er daher nun etwas erhöht, nämlich von 61 auf 63 Millionen Geräte. Damit könnte zumindest ein Teil des Defizits aus dem laufenden Quartal kompensiert werden.Auch für das gesamte Geschäftsjahr 2023 rechne man bei J.P. Morgan nur mit moderaten Auswirkungen. Hier habe der Analyst seine Absatzprognose nur leicht von 237 auf 235 Millionen iPhones gesenkt. Im Jahresvergleich entspräche das einem Rückgang um fünf Prozent.Dass ausgerechnet im wichtigen Weihnachtsgeschäft nicht genügend iPhones produziert werden könnten, sei derzeit Belastungsfaktor Nummer Eins für die Apple-Aktie. In der Folge notiere der Kurs inzwischen mehr als 25 Prozent tiefer als noch zu Jahresbeginn. "Der Aktionär" geht aber nur von einem temporären Problem aus und bleibt auf lange Sicht klar optimistisch für die weitere Entwicklung von Apple, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.12.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.