Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (03.02.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apple habe gestern nach Börsenschluss die Zahlen zum abgelaufenen Dezember-Quartal präsentiert, welches das erste für ihr Geschäftsjahr 22/23 dargestellt habe. Der Quartalsumsatz habe sich demnach im Vergleich zum Vorjahr um 5,5% auf USD 117,2 Mrd. verringert, was gut 3% unter den Erwartungen gelegen habe.Lieferkettenprobleme in Zusammenhang mit den Lockdowns in China und die generell gedämpfte Konsumlaune aufgrund der hohen Inflation hätten dafür gesorgt, dass die Umsätze in jeder Region weltweit rückläufig gewesen seien. Innerhalb der einzelnen Sparten sei es dann noch zusätzlich das Flaggschiffprodukt gewesen, das iPhone, welches am stärksten von den Engpässen betroffen gewesen sei und auch Umsatzrückgänge in Höhe von 8% auf USD 65,8 Mrd. habe verzeichnen müssen. Die zuvor schwächelnde iPad-Sparte und der Service-Bereich hätten dafür zulegen können.Auch beim Gewinn sei das Ergebnis diesmal ungewohnt niedrig ausgefallen. Mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von USD 1,88 habe man erstmals seit 2016 die Erwartungen der Analysten verfehlt, was unter anderem auch auf das Schwächeln der iPhone-Sparte zurückzuführen sei, wo die Prämiummodelle normalerweise die Margen hochhalten würden.Auch für das zweite Quartal erwarte man einen holprigen Weg, jedoch sei die iPhone-Produktion wieder "da wo man sie haben will". So hätten sich die Abgaben im nachbörslichen Handel mit gut 3% in Grenzen gehalten, nachdem man gestern untertags noch 3,7% zugelegt habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.