Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

154,18 EUR +2,55% (05.05.2023, 08:44)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

150,90 EUR -1,66% (04.05.2023, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

165,79 USD -0,99% (04.05.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unverändert zu kaufen.Apple habe in seinem zweiten Quartal einen Gewinn und Umsatz gemeldet, der über den Erwartungen der Analysten gelegen habe. Vor allem die hohen iPhone-Verkäufe hätten positiv überrascht. Zusätzlich habe der Konzern eine Ausweitung seines Aktienrückkaufprogramms und die Anhebung der Dividende angekündigt. Die Aktie habe auf die Veröffentlichung zunächst positiv reagiert, im Verlauf einen Teil der Gewinne jedoch wieder abgegeben.Die Aktie von Apple sei am Donnerstag nach Handelsende und der Veröffentlichung der Q2-Zahlen um zeitweise 3 Prozent gestiegen. Dann sei das Plus auf 1,3 Prozent geschrumpft.Der Konzern habe zuvor für sein zweites Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,52 Dollar, einen Umsatz von 94,84 Milliarden Dollar und eine Bruttomarge von 44,3 Prozent gemeldet. Analysten hätten im Schnitt mit einem EPS von 1,43 Dollar, Erlösen von 92,96 Milliarden Dollar und einer Marge von 44,1 Prozent gerechnet.Wie seit 2020 üblich, habe Apple keine Prognose für zukünftige Zeiträume bekannt gegeben. In der Regel nenne das Unternehmen allerdings Eckpunkte des operativen Geschäfts in seiner Telefonkonferenz.Das Highlight des Apple-Berichts seien die iPhone-Verkäufe gewesen, die rund 2,5 Milliarden Dollar höher ausgefallen seien als erwartet und damit im Jahresvergleich hätten zulegen können. Laut IDC sei die gesamte Smartphonebranche hingegen um fast 15 Prozent geschrumpft.Wie Apple am Abend angekündigt habe, habe der Veraltungsrat einem Aktienrückkaufprogramm über 90 Milliarden Dollar zugestimmt. Zusätzlich werde die Dividende auf 0,24 Dollar erhöht.Apple habe mit seinen Q2-Zahlen überzeugt und insbesondere Bedenken hinsichtlich einer inflationsbedingt schwächeren Nachfrage nach iPhones zerstreut.Für den "Aktionär" bleibt das Papier weiter ein Kauf, so Martin Weiß von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. In den nächsten Tagen werde sich zeigen, ob die Überraschung bei den Zahlen ausreiche, um das Papier nachhaltig über die wichtige Chartmarke von 167 Dollar zu treiben. (Analyse vom 04.05.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: