Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (07.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin mit "overweight" und einem Kursziel von 215 USD ein.Während die iPhone-Präsentation und -Enthüllung in der Vergangenheit ein "Sell-the-News"-Ereignis gewesen sei und Morgan Stanley nicht erwarte, dass die Reaktion der Aktien auf das Wonderlust-Event am 12. September in diesem Jahr anders ausfallen werde, sehe das Researchhaus weiterhin eine Steigerung gegenüber den Konsens- und Kauferwartungen und sei "überzeugt", dass der iPhone-Umsatz in GJ24 im Jahresvergleich wachsen werde. Trotz der Befürchtungen eines gedämpften iPhone 15-Zyklus verweise Morgan Stanley auf einen Nachholbedarf und eine positive Mixverschiebung, die das Wachstum des durchschnittlichen Verkaufspreises (ASP) vorantreibe. Die Preisgestaltung des iPhones werde "das wichtigste Detail" auf Apples Veranstaltung sein.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Apple-Aktie weiterhin mit dem Rating "overweight" ein. (Analyse vom 07.09.2023)