NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

176,18 USD +1,29% (22.09.2023, 16:50)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (22.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities sehen das Kursziel für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin bei 208 USD.BofA merke an, dass Anreize der Netzbetreiber die iPhones erschwinglicher machen würden, füge aber hinzu, dass die Subventionen für die neue iPhone 15-Serie ähnlich aussähen wie die Werbeaktionen für das iPhone 14 im letzten Jahr. In Anbetracht dessen sehe das Unternehmen keine Anreize, die Apple ein signifikantes zusätzliches Wachstum im Jahresvergleich bescheren würden. Frühe Vorbestellungstrends würden darauf hindeuten, dass sich die Lieferzeiten für die Pro-Modelle in die Länge ziehen würden, obwohl das Unternehmen dies zum Teil auf Lieferprobleme zurückführe. Die positiven Auswirkungen neuer Produkteinführungen würden durch ein potenziell schwächeres Konsumumfeld ausgeglichen.Die BofA behält ihr Rating "neutral" und ein Kursziel von 208 USD für die Apple-Aktie bei. (Analyse vom 22.09.2023)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:165,40 EUR +1,37% (22.09.2023, 17:04)