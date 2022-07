Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (15.07.2022/ac/a/n) (15.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Wenn der US-Konzern dem Zeitplan der vergangenen Jahre treu bleibe, dauere es wohl noch gute zwei Monate, bis das iPhone 14 offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt werde. Aber schon jetzt werde eifrig über die neue Smartphone-Generation diskutiert. Zum Start der Test-Produktion würden v.a. Fragen um Angebot und Nachfrage die Analysten beschäftigen.Angesichts anhaltender Lieferkettenprobleme auf der einen Seite sowie Inflations- und Rezessionssorgen auf der anderen Seite würden einige Beobachter vor einer Abkühlung der globalen Smartphone-Verkäufe warnen. Mit Blick auf die Nachfrage nach dem aktuellen iPhone 13 habe es zuletzt jedoch positive Signale von den Zulieferern gegeben, die auch zum Start des Nachfolgemodells iPhone 14 Rückenwind liefern könnten.Unterdessen sei die Test-Produktion der neuen Smartphone-Generation laut übereinstimmenden Medienberichten inzwischen bereits angelaufen. Mit einem Start der Massenproduktion werde im August gerechnet. Wie die Nachrichtenagentur Reuters bereits zur Wochenmitte unter Berufung auf Quellen aus Zuliefererkreisen berichtet habe, habe Apple den Partnern eine "etwas höhere" initiale Auslieferungsprognose gegeben als zum Start des iPhone 13 im Vorjahr.Laut Ross Young, Apple-Analyst und CEO von Digital Supply Chain Consultants (DSCC), drohe aber zumindest bei einem der vier geplanten iPhone-14-Modelle eine Verzögerung bei der Produktion. Laut dem Experten sei die Produktion der 6,7 Zoll großen Displays für das iPhone 14 Max weit im Rückstand. Bei der Fertigung der ebenso großen, aber technisch komplexeren Displays für das iPhone 14 Pro Max seien die Kapazitäten im Vergleich dazu rund dreimal so hoch.Apple selbst hülle sich wie immer in Schweigen, was die Produktion der neuen Smartphone-Generation angehe. Auch bei der Vorlage der Q3-Zahlen am 28. Juli dürfte sich der Tech-Riese allenfalls indirekt dazu äußern.Sofern sich die gesamtwirtschaftliche Lage in den kommenden Monaten nicht massiv eintrübe, dürfte Apple als Premium-Hersteller trotz der gestiegenen Inflation eine solide Nachfrage nach neuer Hardware verzeichnen. "Der Aktionär" bleibe jedenfalls bullish und erachte die Apple-Aktie auch weiterhin als Basisinvestment, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link