Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (13.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des iPhone-Konzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Dass sich Apple unabhängiger von China als Produktionsstandort machen wolle, sei hinlänglich bekannt. Dabei mache der US-Techriese offenbar auch schnell Fortschritte: Laut einem Medienbericht habe sich die iPhone-Produktion in Indien im vergangenen Jahr bereits verdreifacht - und könnte bereits bis 2025 auf 25 Prozent steigen.Im vergangenen Geschäftsjahr habe Apple iPhones im Wert von rund sieben Milliarden Dollar in Indien produzieren lassen, berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das sei etwa dreimal so viel wie noch im Jahr zuvor.Rund sieben Prozent aller iPhones würden demnach inzwischen von bewährten Apple-Partnern wie Foxconn oder Pegatron in Indien gefertigt. Zum Vergleich: 2021 sei gerade einmal ein Prozent aller Apple-Smartphones in Indien gebaut worden, heiße es in dem Bericht.Zudem solle die dortige Produktion weiterhin rasant wachsen. Bereits die neue iPhone-Generation, die traditionell im Herbst präsentiert werde, könnte demnach parallel in China und Indien produziert werden. Es wäre das erste Mal, dass Apple die Produktion brandneuer iPhones in zwei Ländern gleichzeitig hochfahre.Bereits im Jahr 2025 könnte rund ein Viertel aller Apple-Smartphones in Indien hergestellt werden, berichte Bloomberg. Apple selbst habe sich gegenüber der Nachrichtenagentur nicht zu den Informationen äußern wollen.Dass der US-Konzern die Produktion diversifizieren und dabei insbesondere die Abhängigkeit von China reduzieren wolle und müsse, sei jedoch offenkundig. Apple sei dort zuletzt in stärkere Schwierigkeiten geraten, weil die einst strikten Covid-Lockdowns der Volksrepublik die vor Ort produzierenden Auftragsfertiger lahmgelegt hätten. Zudem übe die US-Regierung immer mehr Druck auf die Technologiebranche in China aus, so etwa durch die Beschränkung von Hightech-Chip-Exporten in das Land.Apple weite seine Fertigungsstruktur daher auf das stark bevölkerte Indien aus. Die Zulieferer von Apple hätten im vergangenen Jahr ihre Produktionslinien in Indien in Rekordgeschwindigkeit ausgebaut. Die drei großen Zulieferer Foxconn, Wistron und Pegatron hätten in Indien bereits rund 60.000 Beschäftigte gezählt, die unter anderem Smartphone-Modelle vom iPhone 11 bis hin zum aktuellen iPhone 14 fertigen würden, heiße es in dem Bericht.Bereits im März habe Reuters berichtet, dass Foxconn künftig auch AirPods in Indien produzieren und dafür 200 Millionen Dollar in ein neues Werk investieren werde. Der Standort sei auf ausdrücklichen Wunsch von Apple - und gegen einigen Widerstand im Top-Management - gewählt worden.Apple wolle die hohe Abhängigkeit von China senken. Das erscheine auch mit Blick auf eine mögliche Zuspitzung der politischen Spannungen zwischen den USA und China sinnvoll - koste aber erst einmal Geld und sei nicht von heute auf morgen zu schaffen. Dank großer Marktmacht gegenüber den Zulieferern und einer kerngesunden Bilanz mit rund 165 Milliarden Dollar Cash sei Konzern aber gut gerüstet, um diese Herausforderung zu meistern.Die Kaufempfehlung für die Apple-Aktie gilt weiterhin, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.04.2023)Mit Material von dpa-AFX