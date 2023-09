NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

176,30 USD -1,71% (12.09.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (13.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Die Analysten von Wedbush Securities raten zum Kauf der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).In einem Kommentar zu Apples Produktvorstellung, bei der das mit Spannung erwartete iPhone 15 und iPhone 15 Pro/Max vorgestellt worden sei, hae Wedbush angemerkt, dass die Markteinführung zu einem Zeitpunkt erfolge, zu dem Apple sein großes Ökosystem weiter durchdringe. Wedbush glaube, dass die ASPs in Richtung 900 USD/925 USD ansteigen würden, mit einer stärkeren Pro-Mischung für das iPhone 15, was trotz der unsicheren Makro- und China-Sorgen einen neuen "Mini-Super-Zyklus" einleiten werde.Die Analysten von Wedbush Securities stufen die Apple-Aktie mit dem Rating "outperform" ein. Das Kursziel laute 230 USD. (Analyse vom 12.09.2023)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:163,72 EUR -0,43% (13.09.2023, 11:22)